Слуцкий отметил неспособность ЕС на 100% заменить газ и нефть из России

Депутат также подчеркнул, что европейские страны только сейчас начинают прозревать и понимать, что США и блок НАТО втянули их в игру, лишённую здравого смысла.

Европа не сможет полностью заменить российские нефть и газ энергоресурсами из других стран, уверен глава Комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Мы старались согреть Европу: дать им свою нефть, дать им свой газ. Российские нефть и газ, так уж получилось, заместить в Европе чем-либо другим на 100% невозможно. Есть, например, катарский газ, алжирские углеводороды. Но они не могут покрыть необходимости Европы в нефти и газе даже наполовину", — пояснил Слуцкий в интервью RT Arabic.