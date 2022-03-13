Слуцкий отметил неспособность ЕС на 100% заменить газ и нефть из России

"Мы старались согреть Европу: дать им свою нефть, дать им свой газ. Российские нефть и газ, так уж получилось, заместить в Европе чем-либо другим на 100% невозможно. Есть, например, катарский газ, алжирские углеводороды. Но они не могут покрыть необходимости Европы в нефти и газе даже наполовину", — пояснил Слуцкий в интервью RT Arabic.