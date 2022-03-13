Слуцкий отметил неспособность ЕС на 100% заменить газ и нефть из России
Депутат также подчеркнул, что европейские страны только сейчас начинают прозревать и понимать, что США и блок НАТО втянули их в игру, лишённую здравого смысла.
Европа не сможет полностью заменить российские нефть и газ энергоресурсами из других стран, уверен глава Комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий.
"Мы старались согреть Европу: дать им свою нефть, дать им свой газ. Российские нефть и газ, так уж получилось, заместить в Европе чем-либо другим на 100% невозможно. Есть, например, катарский газ, алжирские углеводороды. Но они не могут покрыть необходимости Европы в нефти и газе даже наполовину", — пояснил Слуцкий в интервью RT Arabic.
Он также отметил, что сейчас Европа начинает прозревать и понимать, что США и Североатлантический альянс втянули её в "совершенно вывихнутую, лишённую здравого смысла игру".
Ранее Еврокомиссия предложила план полного отказа от покупки угля, нефти и газа из России до 2030 года. Кроме того, ведомство обнародовало документ по сокращению зависимости от поставок российского голубого топлива на 67% до конца 2022 года. Данные меры приняты в связи с российской "Операцией Z" на Украине, Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. Лайф следит за развитием событий вокруг Украины.
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