США пригрозили Китаю "последствиями" за помощь России

Администрация США угрожает Пекину неизбежными "последствиями", если КНР попытается помочь России компенсировать потери от западных санкций, заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

"Мы внимательно следим за тем, в какой степени Китай на самом деле оказывает материальную и экономическую поддержку России. Мы донесли до Пекина, что не потерпим и не допустим, чтобы какая-либо страна пыталась компенсировать России её экономические потери [от санкций]", — пояснил Джейк Салливан в интервью телеканалу CNN.