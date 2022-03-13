США пригрозили Китаю "последствиями" за помощь России
Джейк Салливан заявил, что не допустит, чтобы какая-либо страна пыталась компенсировать РФ экономические потери от западных санкций.
Администрация США угрожает Пекину неизбежными "последствиями", если КНР попытается помочь России компенсировать потери от западных санкций, заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.
"Мы внимательно следим за тем, в какой степени Китай на самом деле оказывает материальную и экономическую поддержку России. Мы донесли до Пекина, что не потерпим и не допустим, чтобы какая-либо страна пыталась компенсировать России её экономические потери [от санкций]", — пояснил Джейк Салливан в интервью телеканалу CNN.
Он подчеркнул неизбежность последствий для КНР в случае оказания помощи РФ. На вопрос о том, готовы ли США ввести рестрикции в отношении Пекина в случае, если тот попытается помочь России компенсировать экономические и финансовые потери от введённых США и их союзниками санкций, советник президента США по нацбезопасности отвечать не захотел.
Ранее генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО ждёт введения антироссийских санкций от всех союзников. Ограничения против России связаны с тем, что 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Запад уже давно вводит антироссийские ограничения и продолжил бы это делать даже без событий на Украине. Лайф следит за развитием событий.
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