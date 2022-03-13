Американские водители обвинили Байдена в росте цен на бензин и призвали вернуть Трампа

Жители США оказались крайне недовольны резким скачком цен на топливо. Около экранов со стоимостью бензина начали появляться стикеры с изображением президента Джо Байдена и надписью "Я это сделал!". Их расклеивают местные водители, передаёт New York Post.

В публикации отмечается, что, хотя администрация президента США Джо Байдена и запретила импорт российской нефти в ответ на военную операцию на Украине, некоторые критики говорят, будто бы американский лидер, скорее всего, сам саботировал цены на газ своей энергетической политикой.

Так, на заправке на бульваре Брукнера в Мотт-Хейвене и в Гарлеме на Бродвее журналисты обнаружили наклейки с Amazon, после чего расспросили об этом работников АЗС и автомобилистов.

"Я просто знаю: всё, что Байден делал с тех пор, как вступил в должность, вело под откос. Верните Трампа. Из-за всего этого моя машина стоит уже целую неделю. Я пересел на метро, но сейчас там небезопасно. Нужно быть осторожным", — заявил Гарольд Фрост из Верхнего Вест-Сайда.

При этом Винсент Уильямс из Гарлема высказался, что не поддерживает демократов. По его мнению, они создают впечатление, что у них есть поддержка представителей меньшинств, но на самом деле они просто делают это для себя. Собеседник также отметил, что может потратить на заправке пятнадцать долларов, на которые в Нью-Йорке вполне реально купить чуть больше одиннадцати литров топлива.

В то же время сами владельцы заправочных станций назвали вандализмом расклеивание подобных стикеров и выступили против подобных действий. "Клейте на свою машину, клейте на свой дом. Но не оскверняйте частную собственность", — сказал заправщик из Алабамы.