Американские водители обвинили Байдена в росте цен на бензин и призвали вернуть Трампа
При этом некоторые критики уверенно заявляют, что американский лидер, скорее всего, сам саботировал стоимость газа своей энергетической политикой.
Жители США оказались крайне недовольны резким скачком цен на топливо. Около экранов со стоимостью бензина начали появляться стикеры с изображением президента Джо Байдена и надписью "Я это сделал!". Их расклеивают местные водители, передаёт New York Post.
В публикации отмечается, что, хотя администрация президента США Джо Байдена и запретила импорт российской нефти в ответ на военную операцию на Украине, некоторые критики говорят, будто бы американский лидер, скорее всего, сам саботировал цены на газ своей энергетической политикой.
Так, на заправке на бульваре Брукнера в Мотт-Хейвене и в Гарлеме на Бродвее журналисты обнаружили наклейки с Amazon, после чего расспросили об этом работников АЗС и автомобилистов.
"Я просто знаю: всё, что Байден делал с тех пор, как вступил в должность, вело под откос. Верните Трампа. Из-за всего этого моя машина стоит уже целую неделю. Я пересел на метро, но сейчас там небезопасно. Нужно быть осторожным", — заявил Гарольд Фрост из Верхнего Вест-Сайда.
При этом Винсент Уильямс из Гарлема высказался, что не поддерживает демократов. По его мнению, они создают впечатление, что у них есть поддержка представителей меньшинств, но на самом деле они просто делают это для себя. Собеседник также отметил, что может потратить на заправке пятнадцать долларов, на которые в Нью-Йорке вполне реально купить чуть больше одиннадцати литров топлива.
В то же время сами владельцы заправочных станций назвали вандализмом расклеивание подобных стикеров и выступили против подобных действий. "Клейте на свою машину, клейте на свой дом. Но не оскверняйте частную собственность", — сказал заправщик из Алабамы.
Ранее в США пожаловались на тяжёлую жизнь из-за ситуации на Украине. Американцы высказывают беспокойство относительно цен на бензин, а также по поводу так называемой шринкфляции.
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