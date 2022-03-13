Жёлтый уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье

В Москве из-за гололедицы сохраняется жёлтый уровень погодной опасности. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России. Новое предупреждение действует с семи часов вечера 14 марта до девяти часов утра 15 марта. Жёлтый уровень опасности объявлен также в Подмосковье.

"[В Московской области] период предупреждения с 19:00 13 марта до 10:00 14 марта. Местами гололедица", — говорится в прогностической карте Гидрометцентра.