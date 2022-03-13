Магазины Vans в России закроются 14 марта
Сеть готова выплачивать сотрудникам точек минимальную зарплату, рассказала одна из работниц.
Магазины одежды и обуви бренда Vans приостанавливают свою деятельность в России с 14 марта. Об этом пишет "Газета.Ru" со ссылкой на сотрудницу одной из столичных торговых точек.
"Сотрудники об этом узнали только вчера. Нам обещают платить в это время минимальную зарплату, но без всяких бонусов и так далее. Сегодня последний день у всех магазинов", — пояснила собеседница издания.
Интернет-продажи для российских покупателей тоже невозможны. На сайте поясняется, что причина тому — проблемы с доставкой.
Как сообщал Лайф, ряд иностранных брендов уходит из РФ из-за российской "Операции Z" по демилитаризации и денацификации Украины. Так, разработчики компьютерных игр CD Projekt RED, Activision Blizzard, Electronic Arts и Ubisoft остановили продажи в РФ. Магазины шведского мебельного концерна IKEA приостановили работу уже с 4 марта, вместе с ними с рынка временно ушли магазины H&M Group. Также о приостановке деятельности объявила сеть строительных и хозяйственных магазинов OBI. Испанская компания Inditex, владеющая брендами Zara, Bershka, Pull & Bear, Massimo Dutti, Stradivarius и Oysho, приняла аналогичное решение. Кроме того, Coca-Cola и PepsiCo решили приостановить продажу напитков, а компания Starbucks сообщила о приостановке работы в РФ.
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