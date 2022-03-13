Магазины Vans в России закроются 14 марта

Магазины одежды и обуви бренда Vans приостанавливают свою деятельность в России с 14 марта. Об этом пишет "Газета.Ru" со ссылкой на сотрудницу одной из столичных торговых точек.

"Сотрудники об этом узнали только вчера. Нам обещают платить в это время минимальную зарплату, но без всяких бонусов и так далее. Сегодня последний день у всех магазинов", — пояснила собеседница издания.