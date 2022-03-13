National Interest предупредил Запад о мрачных последствиях санкций против России

Правительству США и другим западным странам необходимо переосмыслить отношение к России и Китаю, а также осознать свои действия, направленные против экономики РФ, и оценить их жёсткие последствия для мирового рынка, считает обозреватель журнала The National Interest Алекс Джоффе. По его мнению, получить представление о мрачных последствиях антироссийских санкций — это сейчас отчаянная необходимость всего мирового сообщества.

"Отказ Запада от русской культуры — запрет преподавания Достоевского, забрасывание камнями окон русских ресторанов и увольнение русских рабочих, которые не осуждают [президента РФ Владимира] Путина должным образом, — заслуживает осуждения. Всё это было сделано, по-видимому, без малейшего предвидения со стороны западных лидеров, особенно руководителей корпораций, стремящихся создать видимость того, что они "что-то делают", — написал журналист.

По его мнению, правительства и корпорации приняли ряд поспешных решений и нескоординированных действий против России, не учитывая то, насколько они законны, логичны и стратегически обоснованы. Теперь эти ошибки повлекут за собой большое количество проблем: усугубление экономического кризиса, ухудшение продовольственной безопасности и сокращение запасов стратегических материалов, уверен Джоффе.

Более того, по его мнению, помимо нехватки топлива и полезных ископаемых в будущем западное общество столкнётся с "вторичными последствиями" своих действий. Кризис в отношениях с Россией приведёт к проблемам и нестабильности на Ближнем Востоке, что грозит Европе новой крупной волной беженцев. Ряд крупных конфликтов спровоцирует также продовольственный дефицит и возобновление ядерного соглашения между Ираном и США. Все эти проблемы в конечном счёте приведут к распаду глобалистской системы, уверен автор статьи.