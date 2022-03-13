National Interest предупредил Запад о мрачных последствиях санкций против России
Автор статьи Алекс Джоффе считает, что поспешные и непродуманные действия европейских и американских политиков спровоцируют проблемы, которые в итоге приведут к распаду глобалистской системы.
Правительству США и другим западным странам необходимо переосмыслить отношение к России и Китаю, а также осознать свои действия, направленные против экономики РФ, и оценить их жёсткие последствия для мирового рынка, считает обозреватель журнала The National Interest Алекс Джоффе. По его мнению, получить представление о мрачных последствиях антироссийских санкций — это сейчас отчаянная необходимость всего мирового сообщества.
"Отказ Запада от русской культуры — запрет преподавания Достоевского, забрасывание камнями окон русских ресторанов и увольнение русских рабочих, которые не осуждают [президента РФ Владимира] Путина должным образом, — заслуживает осуждения. Всё это было сделано, по-видимому, без малейшего предвидения со стороны западных лидеров, особенно руководителей корпораций, стремящихся создать видимость того, что они "что-то делают", — написал журналист.
По его мнению, правительства и корпорации приняли ряд поспешных решений и нескоординированных действий против России, не учитывая то, насколько они законны, логичны и стратегически обоснованы. Теперь эти ошибки повлекут за собой большое количество проблем: усугубление экономического кризиса, ухудшение продовольственной безопасности и сокращение запасов стратегических материалов, уверен Джоффе.
Более того, по его мнению, помимо нехватки топлива и полезных ископаемых в будущем западное общество столкнётся с "вторичными последствиями" своих действий. Кризис в отношениях с Россией приведёт к проблемам и нестабильности на Ближнем Востоке, что грозит Европе новой крупной волной беженцев. Ряд крупных конфликтов спровоцирует также продовольственный дефицит и возобновление ядерного соглашения между Ираном и США. Все эти проблемы в конечном счёте приведут к распаду глобалистской системы, уверен автор статьи.
"Зерно и удобрения, банковское дело и кредит, титан, неон и никель будут существовать в новом деглобализированном мире. Но они будут стоить значительно больших человеческих жизней. Ничто из этого не идёт на пользу Соединённым Штатам и их союзникам. Западные корпорации практически не оставили за собой "мостов" для возможного возвращения на российский рынок. Когда экономические и социальные связи с РФ разорваны, их невозможно использовать в качестве рычага и чрезвычайно трудно восстановить", — заключил журналист.
Напомним, ограничения против России вводятся в связи с тем, что 24 февраля Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Запад уже давно вводит антироссийские ограничения и продолжил бы это делать даже без событий на Украине. Лайф следит за развитием событий.
Getty Images / Soeren Stache / picture alliance