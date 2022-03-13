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13 марта, 11:25

Премьер Украины сообщил о переговорах с мировыми компаниями по поставкам топлива

Кроме того, камбин Незалежной предложил отменить акциз на горючее и снизить ставку НДС с 20% до 7%.

Премьер Украины Денис Шмыгаль сообщил о проведении переговоров с "крупнейшими мировыми компаниями" по поставке бензина и дизеля. Он отметил, что вырабатываются новые цепочки их поставки.

"Правительство... ведёт переговоры с крупнейшими мировыми компаниями по поставке бензина и дизеля, нарабатывает новые логистические цепочки поставки этих продуктов на Украину", — говорится в его телеграм-канале.

Кроме того, премьер Незалежной напомнил, что правительство предлагает отменить акциз на горючее и снизить ставку НДС с 20% до 7%. По его словам, соответствующий законопроект уже подали в Верховную раду, чтобы улучшить обеспечение Украины автомобильным горючим.

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ТАСС / EPA / JOHANNA GERON / POOL

Николь Вербер

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