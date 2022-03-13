Премьер Украины сообщил о переговорах с мировыми компаниями по поставкам топлива
Кроме того, камбин Незалежной предложил отменить акциз на горючее и снизить ставку НДС с 20% до 7%.
Премьер Украины Денис Шмыгаль сообщил о проведении переговоров с "крупнейшими мировыми компаниями" по поставке бензина и дизеля. Он отметил, что вырабатываются новые цепочки их поставки.
"Правительство... ведёт переговоры с крупнейшими мировыми компаниями по поставке бензина и дизеля, нарабатывает новые логистические цепочки поставки этих продуктов на Украину", — говорится в его телеграм-канале.
Кроме того, премьер Незалежной напомнил, что правительство предлагает отменить акциз на горючее и снизить ставку НДС с 20% до 7%. По его словам, соответствующий законопроект уже подали в Верховную раду, чтобы улучшить обеспечение Украины автомобильным горючим.
ТАСС / EPA / JOHANNA GERON / POOL