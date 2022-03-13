На Украине показали канадских наёмников, которые "едут воевать" к ним через Польшу

На ролике люди в камуфляже стоят в очереди на регистрацию на рейс. В их руках тележки на колёсах, нагруженные сумками и чемоданами.

Канадские наёмники летят воевать на Украину. Видео © t.me / Страна.ua

В Сети появилось видео, на котором якобы запечатлены канадские наёмники, которые через столицу Польши летят на Украину "воевать". Кадры были опубликованы в телеграм-канале издания "Страна.ua".

"Канадские граждане едут воевать на Украину. Аэропорт Варшавы", — говорится в подписи к видео.