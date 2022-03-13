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Регион
Опубликовано 13 марта 2022, 11:18
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На Украине показали канадских наёмников, которые "едут воевать" к ним через Польшу

На ролике люди в камуфляже стоят в очереди на регистрацию на рейс. В их руках тележки на колёсах, нагруженные сумками и чемоданами.

Канадские наёмники летят воевать на Украину. Видео © t.me / Страна.ua

В Сети появилось видео, на котором якобы запечатлены канадские наёмники, которые через столицу Польши летят на Украину "воевать". Кадры были опубликованы в телеграм-канале издания "Страна.ua".

"Канадские граждане едут воевать на Украину. Аэропорт Варшавы", — говорится в подписи к видео.

На ролике люди в камуфляже и балаклавах стоят в очереди на регистрацию. В их руках тележки на колёсах, нагруженные несколькими сумками и чемоданами.

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Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании "интернационального легиона обороны" в стране после начала российской "Операции Z" по денацификации в Незалежной. Зеленский напомнил, что любой желающий из другого государства может служить в ВСУ в соответствии с его указом 2016 года. Затем украинский лидер ввёл безвизовый режим для иностранных наёмников, которые хотят помочь воевать с Россией. А в МИД Германии сообщили, что немецкие правые экстремисты выехали на Украину для участия в боях. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Незалежной.

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Страна.ua

Александра Васильева
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