На Украине показали канадских наёмников, которые "едут воевать" к ним через Польшу
На ролике люди в камуфляже стоят в очереди на регистрацию на рейс. В их руках тележки на колёсах, нагруженные сумками и чемоданами.
Канадские наёмники летят воевать на Украину. Видео © t.me / Страна.ua
В Сети появилось видео, на котором якобы запечатлены канадские наёмники, которые через столицу Польши летят на Украину "воевать". Кадры были опубликованы в телеграм-канале издания "Страна.ua".
"Канадские граждане едут воевать на Украину. Аэропорт Варшавы", — говорится в подписи к видео.
На ролике люди в камуфляже и балаклавах стоят в очереди на регистрацию. В их руках тележки на колёсах, нагруженные несколькими сумками и чемоданами.
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании "интернационального легиона обороны" в стране после начала российской "Операции Z" по денацификации в Незалежной. Зеленский напомнил, что любой желающий из другого государства может служить в ВСУ в соответствии с его указом 2016 года. Затем украинский лидер ввёл безвизовый режим для иностранных наёмников, которые хотят помочь воевать с Россией. А в МИД Германии сообщили, что немецкие правые экстремисты выехали на Украину для участия в боях. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Незалежной.