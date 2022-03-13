Войска России вошли в город Изюм Харьковской области

До этого эвакуация из населённого пункта была сорвана по вине украинских властей. При этом ВСУ заминировали дороги и начали обстреливаться.

До этого в районе Изюма продолжались столкновения, шли тяжёлые бои. Отмечалось, что эвакуация мирных жителей из города была сорвана по вине властей Незалежной. В Минобороны РФ сообщали, что Вооружённые силы Украины заминировали дороги и начали обстреливаться.

Напомним, утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Незалежной.