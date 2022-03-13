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13 марта, 11:13
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Войска России вошли в город Изюм Харьковской области

До этого эвакуация из населённого пункта была сорвана по вине украинских властей. При этом ВСУ заминировали дороги и начали обстреливаться.

Кадры из города Изюма Харьковской области, куда вошли ВС РФ. Видео © Telegram / SHOT

Вооружённые силы Российской Федерации вошли в город Изюм Харьковской области. Кадры с российской боевой техникой в населённом пункте появились в телеграм-канале SHOT.

До этого в районе Изюма продолжались столкновения, шли тяжёлые бои. Отмечалось, что эвакуация мирных жителей из города была сорвана по вине властей Незалежной. В Минобороны РФ сообщали, что Вооружённые силы Украины заминировали дороги и начали обстреливаться.

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Напомним, утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Незалежной.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Николь Вербер

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