Войска России вошли в город Изюм Харьковской области
До этого эвакуация из населённого пункта была сорвана по вине украинских властей. При этом ВСУ заминировали дороги и начали обстреливаться.
Кадры из города Изюма Харьковской области, куда вошли ВС РФ. Видео © Telegram / SHOT
Вооружённые силы Российской Федерации вошли в город Изюм Харьковской области. Кадры с российской боевой техникой в населённом пункте появились в телеграм-канале SHOT.
До этого в районе Изюма продолжались столкновения, шли тяжёлые бои. Отмечалось, что эвакуация мирных жителей из города была сорвана по вине властей Незалежной. В Минобороны РФ сообщали, что Вооружённые силы Украины заминировали дороги и начали обстреливаться.
Напомним, утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Незалежной.
Telegram / SHOT