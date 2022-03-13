Военный эксперт Леонков призвал Борреля помолчать в ответ на слова о третьей мировой

Военный эксперт Алексей Леонков отреагировал на заявления главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о риске третьей мировой войны в случае введения бесполётной зоны над Украиной. Собеседник Лайфа посоветовал ему помолчать, если Европа действительно хочет разрядки обстановки в Незалежной.

"Очень странное заявление господина Борреля. Они, во-первых, устроили беспилотную зону над своей территорией, запретив всем нашим гражданским самолётам летать над странами Европы", — отметил Леонков.

По его словам, с точки зрения безопасности Россия делает всё правильно. Собеседник Лайфа напомнил, что в руках "укрнацистов" находятся зенитно-ракетные и переносные зенитно-ракетные комплексы, из-за чего ранее Минобороны РФ предупреждало о риске атак на гражданские самолёты.

"Если господин Боррель начинает спокойно рассуждать о третьей мировой войне, которая, как известно, будет с применением ядерного оружия, он даёт себе отчёт в своих словах? К чему такие слова на фоне той паники, которую они подняли в Европе, могут привести? Мы же чётко сказали, что у нас нет цели чем-либо или как-то угрожать Европе и блоку НАТО", — указал собеседник Лайфа.

При этом он отметил, что они перетянули поближе комплексы ПВО и переместили авиацию, а также напомнил, что войны всегда легко начинаются, но тяжело заканчиваются. Военный эксперт также подчеркнул, что Россия закрывает глаза на то, что Европа поставляет оружие Украине, тем самым фактически обозначая себя стороной конфликта.

"Но при этом мы не объявляем против них никаких боевых действий, то есть мы сдерживаемся, а Европа не сдерживается даже на словах. И если господин Боррель действительно хотел разрядки напряжённости, то самое лучшее, что бы он сделал, то лучше бы помолчал", — заключил Леонков.