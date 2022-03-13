Минобороны показало видео уничтожения реактивной системы залпового огня ВСУ с беспилотника
Удар был нанесён с высоты более 3 тысяч метров высокоточным попаданием. Ведомство отмечает, что в "Операции Z" беспилотники также используются российскими военными для разведки и корректировки огня.
Российский беспилотник с воздуха уничтожил реактивную установку залпового огня ВСУ высокоточным попаданием. Видео © Минобороны РФ
Российский беспилотник с воздуха уничтожил реактивную установку залпового огня ВСУ высокоточным попаданием. Видео публикует Минобороны РФ. На кадрах виден взлёт военного летательного аппарата и нанесение удара по объекту. Как пояснили в ведомстве, беспилотники в ходе российской спецоперации осуществляют разведку и корректировку огня, а также поражают цели противника.
"Реактивная установка залпового огня была уничтожена беспилотным летательным аппаратом ВКС России с высоты более трёх тысяч метров высокоточным боеприпасом", — говорится в сообщении.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
Минобороны РФ