Минобороны показало видео уничтожения реактивной системы залпового огня ВСУ с беспилотника

Удар был нанесён с высоты более 3 тысяч метров высокоточным попаданием. Ведомство отмечает, что в "Операции Z" беспилотники также используются российскими военными для разведки и корректировки огня.

Российский беспилотник с воздуха уничтожил реактивную установку залпового огня ВСУ высокоточным попаданием. Видео © Минобороны РФ

Российский беспилотник с воздуха уничтожил реактивную установку залпового огня ВСУ высокоточным попаданием. Видео публикует Минобороны РФ. На кадрах виден взлёт военного летательного аппарата и нанесение удара по объекту. Как пояснили в ведомстве, беспилотники в ходе российской спецоперации осуществляют разведку и корректировку огня, а также поражают цели противника.