Командир фрегата Крохмаль раскрыл секрет гиперзвуковой ракеты "Циркон"
Он объяснил, что этот вид российского оружия не способны засечь ПВО противника. Поэтому о пуске ракеты условный враг узнает лишь тогда, когда она попадёт в цель.
Российская гиперзвуковая ракета "Циркон" летит с такой скоростью, что средства ПВО условного противника не в состоянии её отследить. Видео © Телеканал "Звезда"
Российская гиперзвуковая ракета "Циркон" летит с такой скоростью, что средства ПВО условного противника не в состоянии её отследить. Переменная траектория полёта также помогает ракете уйти от вражеских локаторов. О "Цирконе"-невидимке рассказал телеканалу "Звезда" командир фрегата "Адмирал флота Советского Союза Горшков" Игорь Крохмаль.
"Его скорость настолько большая, что она не позволяет средствам противовоздушной обороны, средствам РЭБ противника отразить его атаку при любых обстоятельствах. Никто не увидит ни пуска ракеты, ни её полёта. Они только увидят, когда ракета поразит цель", — пояснил командир корабля.
Такая ракета способна поразить как надводную цель, так и ту, что на земле. По словам Крохмаля, в ближайшие годы страны Запада не смогут ничего противопоставить подобному виду оружия.
Ранее сообщалось, что Министерство обороны России показало кадры пусков всех ракет, состоявшихся в ходе учений Стратегических сил. В ходе мероприятий были запущены гиперзвуковые ракеты "Кинжал" и "Циркон", крылатые ракеты "Калибр" и "Искандер", а также межконтинентальные баллистические ракеты "Ярс" и "Синева". Кроме того, были совершены два вылета Ту-95мс на пуски крылатых ракет воздушного базирования.
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