Командир фрегата Крохмаль раскрыл секрет гиперзвуковой ракеты "Циркон"

Российская гиперзвуковая ракета "Циркон" летит с такой скоростью, что средства ПВО условного противника не в состоянии её отследить. Видео © Телеканал "Звезда"

Российская гиперзвуковая ракета "Циркон" летит с такой скоростью, что средства ПВО условного противника не в состоянии её отследить. Переменная траектория полёта также помогает ракете уйти от вражеских локаторов. О "Цирконе"-невидимке рассказал телеканалу "Звезда" командир фрегата "Адмирал флота Советского Союза Горшков" Игорь Крохмаль.

"Его скорость настолько большая, что она не позволяет средствам противовоздушной обороны, средствам РЭБ противника отразить его атаку при любых обстоятельствах. Никто не увидит ни пуска ракеты, ни её полёта. Они только увидят, когда ракета поразит цель", — пояснил командир корабля.

Такая ракета способна поразить как надводную цель, так и ту, что на земле. По словам Крохмаля, в ближайшие годы страны Запада не смогут ничего противопоставить подобному виду оружия.