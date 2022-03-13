В мэрии Москвы рассказали, что основные материалы на столичных стройках отечественные

Большинство материалов на строительных площадках Москвы поизводятся в России. Об этом рассказал заместитель мэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв, пишет агентство "Москва".

"Основные материалы на стройках Москвы являются отечественными. В Московском регионе есть собственные заводы и лаборатории, которые занимаются производством строительных материалов. Также в рамках программы реновации мы руководствуемся принципом "умного сноса": после демонтажа зданий материалы перерабатываются и используются для строительства других объектов", — пояснил он.

Он подчеркнул высокую степень автономности столичного рынка стройматериалов, что позволит поддерживать темпы строительства. С начала 2022 года в Москве выдали 82 разрешения на возведение жилых объектов, бизнес-центров, технопарков и инфраструктуры. Всего — 2,4 млн кв. м недвижимости. Бочкарёв назвал строительную отрасль в Москве драйвером экономического роста, к которой не ослабевает интерес инвесторов.