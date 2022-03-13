В мэрии Москвы рассказали, что основные материалы на столичных стройках отечественные
Там уточнили, что в Московском регионе есть собственные заводы по производству стройматериалов. Поэтому темпы ввода в эксплуатацию новых объектов не будут снижаться.
Большинство материалов на строительных площадках Москвы поизводятся в России. Об этом рассказал заместитель мэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв, пишет агентство "Москва".
"Основные материалы на стройках Москвы являются отечественными. В Московском регионе есть собственные заводы и лаборатории, которые занимаются производством строительных материалов. Также в рамках программы реновации мы руководствуемся принципом "умного сноса": после демонтажа зданий материалы перерабатываются и используются для строительства других объектов", — пояснил он.
Он подчеркнул высокую степень автономности столичного рынка стройматериалов, что позволит поддерживать темпы строительства. С начала 2022 года в Москве выдали 82 разрешения на возведение жилых объектов, бизнес-центров, технопарков и инфраструктуры. Всего — 2,4 млн кв. м недвижимости. Бочкарёв назвал строительную отрасль в Москве драйвером экономического роста, к которой не ослабевает интерес инвесторов.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин также сообщал, столичные стройки на 95% независимы от внешнего рынка. А транспорт и оборудование для них закупаются на заводах России и Белоруссии. При этом градоначальник отдельно отметил, что строители метро полностью обеспечены всем необходимым. Новые станции подземки продолжат открываться согласно графику, пишет издание.
Как сообщал Лайф, ряд иностранных компаний уходят из РФ из-за российской "Операции Z" по демилитаризации и денацификации Украины. Уже десятки компаний заявили об этом. Так, Adidas приостанавливает в России работу сайта и магазинов. Amazon решил не отправлять товары в Россию и закрыть доступ к Prime Video. Hilton и Hyatt приостанавливают открытие новых отелей в РФ. Магазины шведского мебельного концерна IKEA приостановили работу уже с 4 марта, вместе с ними с рынка временно ушли магазины H&M Group. Также о приостановке деятельности объявила сеть строительных и хозяйственных магазинов OBI. Испанская компания Inditex, владеющая брендами Zara, Bershka, Pull & Bear, Massimo Dutti, Stradivarius и Oysho, приняла аналогичное решение.
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