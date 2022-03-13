Полузащитник "Краснодара" Крыховяк может продолжить карьеру в Греции
В нынешнем сезоне он провёл 17 матчей, в которых забил пять мячей и отдал три результативные передачи.
Полузащитник "Краснодара" Гжегож Крыховяк может в ближайшее время перейти в греческий АЕК. Об этом пишет WP SportoweFakty.
По данным издания, хавбек намерен воспользоваться возможностью временно прервать действие контракта с "быками" и до конца сезона перейти в другой клуб. Не исключается, что поляк разорвёт контракт с "Краснодаром" и окончательно продолжит карьеру в другой команде.
Добавим, что в этом сезоне полузащитник провёл 17 матчей, в которых забил пять мячей и отдал три результативные передачи.
ФК "Краснодар"