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13 марта, 10:02

Полузащитник "Краснодара" Крыховяк может продолжить карьеру в Греции

В нынешнем сезоне он провёл 17 матчей, в которых забил пять мячей и отдал три результативные передачи.

Полузащитник "Краснодара" Гжегож Крыховяк может в ближайшее время перейти в греческий АЕК. Об этом пишет WP SportoweFakty.

По данным издания, хавбек намерен воспользоваться возможностью временно прервать действие контракта с "быками" и до конца сезона перейти в другой клуб. Не исключается, что поляк разорвёт контракт с "Краснодаром" и окончательно продолжит карьеру в другой команде.

Полузащитник "Краснодара" Крыховяк рассказал, кто должен возглавить сборную Польши

Полузащитник "Краснодара" Крыховяк рассказал, кто должен возглавить сборную Польши

Добавим, что в этом сезоне полузащитник провёл 17 матчей, в которых забил пять мячей и отдал три результативные передачи.

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ФК "Краснодар"

Шамиль Гаджиев

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