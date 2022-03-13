Полузащитник "Краснодара" Крыховяк может продолжить карьеру в Греции

Полузащитник "Краснодара" Гжегож Крыховяк может в ближайшее время перейти в греческий АЕК. Об этом пишет WP SportoweFakty.

По данным издания, хавбек намерен воспользоваться возможностью временно прервать действие контракта с "быками" и до конца сезона перейти в другой клуб. Не исключается, что поляк разорвёт контракт с "Краснодаром" и окончательно продолжит карьеру в другой команде.