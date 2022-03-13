Бастрыкин поручил расследовать гибель пациентов больницы в Волновахе из-за обстрела ВСУ

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту гибели пациентов больницы в Волновахе в результате обстрела со стороны ВСУ. Об этом сообщили на сайте ведомства.

Бастрыкин распорядился осуществить сбор и фиксацию доказательств обстрелов для дальнейшего тщательного и всестороннего расследования преступной деятельности украинских военных. В СК сообщили также, что точное количество жертв и пострадавших неизвестно, поскольку в настоящее время идёт разбор завалов.

Накануне украинские военные обстреляли больницу с пациентами в Волновахе, погибло шесть человек. Также на территории и в здании медучреждения были обнаружены тела двух погибших в форме ВСУ. Врачи пояснили, что, отступая из больницы, украинские военнослужащие добивали своих.