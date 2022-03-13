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13 марта, 10:10

Бастрыкин поручил расследовать гибель пациентов больницы в Волновахе из-за обстрела ВСУ

Точное количество жертв и пострадавших не известно, поскольку в настоящее время идёт разбор завалов.

<p>Больница в Волновахе после обстрела солдатами ВСУ. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко</p>

Больница в Волновахе после обстрела солдатами ВСУ. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту гибели пациентов больницы в Волновахе в результате обстрела со стороны ВСУ. Об этом сообщили на сайте ведомства.

Бастрыкин распорядился осуществить сбор и фиксацию доказательств обстрелов для дальнейшего тщательного и всестороннего расследования преступной деятельности украинских военных. В СК сообщили также, что точное количество жертв и пострадавших неизвестно, поскольку в настоящее время идёт разбор завалов.

Накануне украинские военные обстреляли больницу с пациентами в Волновахе, погибло шесть человек. Также на территории и в здании медучреждения были обнаружены тела двух погибших в форме ВСУ. Врачи пояснили, что, отступая из больницы, украинские военнослужащие добивали своих.

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Напомним, утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Незалежной.

Оксана Попова

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