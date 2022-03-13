В Москве неизвестный сообщил об угрозе взрыва Большого театра
По словам источника, на месте сейчас работают сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб.
Неизвестный сообщил о минировании Большого театра, рассказали в ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
"Неизвестный сообщил о заложенном взрывном устройстве на Театральной площади, 1, где находится Государственный академический Большой театр", — сообщил источник и указал на то, что на месте сейчас работают сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб.
Ранее Лайф писал, что в Хабаровске из-за сообщений о минировании эвакуировали учеников 70 школ. Письмо с угрозами о якобы заложенных в учебных учреждениях города бомбах пришло на электронную почту администрации. Отправитель послания неизвестен.
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