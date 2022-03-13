В Москве неизвестный сообщил об угрозе взрыва Большого театра

Неизвестный сообщил о минировании Большого театра, рассказали в ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"Неизвестный сообщил о заложенном взрывном устройстве на Театральной площади, 1, где находится Государственный академический Большой театр", — сообщил источник и указал на то, что на месте сейчас работают сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб.