Опубликовано видео из квартиры в Москве, где мать убила трёхлетнего сына

Кадры из квартиры, где был обнаружен ребёнок с ножевыми ранениями. Видео © Прокуратура Москвы

На востоке Москвы обнаружили тело трёхлетнего ребёнка с ножевыми ранениями. Как сообщает столичная прокуратура, по подозрению в убийстве задержана 27-летняя мать малыша, которая в этот момент находилась рядом с ним.

"Утром тело мальчика 2019 г.р. обнаружено в квартире жилого дома на ул. Средняя Первомайская с признаками насильственной смерти в виде ножевых ранений. На момент происшествия в квартире также находилась мать малолетнего 1995 г.р.", — уточнили в прокуратуре.

По предварительной версии, подозреваемая несколько раз ударила сына ножом. На месте трагедии работают следователи и криминалисты, прибыл заместитель измайловского межрайонного прокурора Артём Быстряков для координации действий правоохранительных органов. Возбуждено уголовное дело, следователям предстоит разобраться во всех обстоятельствах убийства и установить причины. Также в ходе проверки будет дана оценка исполнению уполномоченными органами требований федерального законодательства о несовершеннолетних.