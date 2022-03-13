Опубликовано видео из квартиры в Москве, где мать убила трёхлетнего сына
На место преступления прибыл заместитель измайловского межрайонного прокурора Артём Быстряков. Теперь правоохранительным органам предстоит разобраться в произошедшем.
Кадры из квартиры, где был обнаружен ребёнок с ножевыми ранениями. Видео © Прокуратура Москвы
На востоке Москвы обнаружили тело трёхлетнего ребёнка с ножевыми ранениями. Как сообщает столичная прокуратура, по подозрению в убийстве задержана 27-летняя мать малыша, которая в этот момент находилась рядом с ним.
"Утром тело мальчика 2019 г.р. обнаружено в квартире жилого дома на ул. Средняя Первомайская с признаками насильственной смерти в виде ножевых ранений. На момент происшествия в квартире также находилась мать малолетнего 1995 г.р.", — уточнили в прокуратуре.
По предварительной версии, подозреваемая несколько раз ударила сына ножом. На месте трагедии работают следователи и криминалисты, прибыл заместитель измайловского межрайонного прокурора Артём Быстряков для координации действий правоохранительных органов. Возбуждено уголовное дело, следователям предстоит разобраться во всех обстоятельствах убийства и установить причины. Также в ходе проверки будет дана оценка исполнению уполномоченными органами требований федерального законодательства о несовершеннолетних.
Ранее в Энгельсе мать-одиночка пыталась зарезать пятилетнего сына. Мальчик был доставлен в больницу со множественными ранениями на теле, в том числе в области груди, живота и шеи. Сейчас следователями устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Прокуратура Москвы