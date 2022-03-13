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13 марта, 09:49

Боррель заявил, что санкции против России не могут иметь немедленный эффект

Глава европейской дипломатии считает, что результат от вводимых в отношении РФ ограничений наступит позднее.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, вице-президент Еврокомиссии Жозеп Боррель признал, что санкционная политика в отношении России не может принести немедленный эффект. Об этом сообщает турецкий телеканал NTV.

"Невозможно, чтобы санкции имели немедленный эффект", — заявил Боррель.

Боррель поделился опасениями по поводу "расширения военной деятельности" РФ против НАТО

Боррель поделился опасениями по поводу "расширения военной деятельности" РФ против НАТО

Напомним, ограничения против России вводятся в связи с тем, что 24 февраля Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Запад уже давно вводит антироссийские ограничения и продолжил бы это делать даже без событий на Украине. Лайф следит за развитием событий.

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ТАСС / EPA / Jean-Francois Badias / POOL

Оксана Попова

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