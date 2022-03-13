Боррель заявил, что санкции против России не могут иметь немедленный эффект
Глава европейской дипломатии считает, что результат от вводимых в отношении РФ ограничений наступит позднее.
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, вице-президент Еврокомиссии Жозеп Боррель признал, что санкционная политика в отношении России не может принести немедленный эффект. Об этом сообщает турецкий телеканал NTV.
"Невозможно, чтобы санкции имели немедленный эффект", — заявил Боррель.
Напомним, ограничения против России вводятся в связи с тем, что 24 февраля Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Запад уже давно вводит антироссийские ограничения и продолжил бы это делать даже без событий на Украине. Лайф следит за развитием событий.
ТАСС / EPA / Jean-Francois Badias / POOL