Байдену припомнили его роль в массовых убийствах в Йемене из-за крестового похода против РФ

США взяли на себя роль морального лидера в крестовом походе против России, однако забыли о своём участии в жестокой войне в Йемене, которая привела к большому количеству жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофе. Об этом написал Дуг Бэндоу в журнале The American Conservative.

"Наша русофобия сейчас настолько сурова, что даже паралимпийцев исключили из соревнований просто потому, что они русские. Но администрация [президента США Джо] Байдена также ведёт международную кампанию по поддержке Саудовской Аравии и ОАЭ, пока эти две страны продолжают своё жёсткое семилетнее наступление на Йемен. Вашингтон и здесь пошёл в моральный крестовый поход, осудив повстанцев-хуситов за то, что они осмеливаются отвечать на атаки привилегированных монархий Персидского залива", — заявил автор статьи.

По его мнению, мировые правительства молчат об этой войне и роли США и его лидера в ней, так как получают прибыль от связи с Саудовской Аравией и ОАЭ, богатых нефтью. Бэндоу заявил, что только в январе в результате бомбардировок саудовской коалиции погибло 139 мирных жителей, 287 человек были ранены. В результате конфликта гуманитарная помощь необходима 21 миллиону человек, 11 из которых — дети.

Журналист считает, что Байдену должно быть стыдно, так как во время предвыборной кампании он критиковал саудитов, обещал сделать права человека и демократию центром внешней политики США, однако покорился интересам Эр-Рияда и Абу-Даби. По словам Бэндоу, подход Байдена ещё более лицемерный, чем политика экс-президента США Дональда Трампа. Если бы на месте одной из сторон йеменского конфликта были Россия или КНР, реакция Вашингтона была бы однозначной — осуждение и санкции.

"Единственный ключ к решению проблемы — прекращение почти семилетних поставок американского оружия в ОАЭ. Если США хотят играть роль морального лидера в осуждении РФ, они должны перестать поддерживать более ужасные преступления Саудовской Аравии и ОАЭ в Йемене. Лицемерие может быть неизбежным в любой внешней политике, но пособничества массовым убийствам быть не должно", — подытожил автор.