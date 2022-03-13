США призвали принять крах эры доминирования в мире и вести трезвую политику

Эра однополярного доминирования, неоспоримого экономического, дипломатического, военного и геополитического превосходства США закончилась. Страна нуждается в трезвой внешней политике, ориентированной на национальные интересы, считает журналист Джош Хаммер. Об этом он написал в своей статье в журнале The American Spectator.

Он считает, что Вашингтон захватил господство на мировой арене после распада СССР, однако сейчас соперничество великих держав началось снова. Признаки крушения однополярного мира можно увидеть на руинах бесславных "морализаторских" войн США по смене иностранных режимов, заметил Хаммер.

"Амбициозные и надменные милитаристские авантюры правых неоконсервативных элементов (прежде всего — в Афганистане и Ираке) и прикрывавшихся гуманитарными соображениями наших доморощенных левых во власти (прежде всего — в Ливии), неудачи которых были очевидны уже, по крайней мере, десятилетие назад, но которые тем не менее были доведены до прошлогоднего катастрофического вывода наших войск из Афганистана, очень дорого обошлись американскому народу", — считает журналист.

По его мнению, явные неудачи американских войн за смену режима стоили стране "огромной крови и гигантских денег". Однако, уверен журналист, в них был и скрытый исторический символизм. Эти события показали, что Америка не всемогуща. Этот вывод подтверждают и внутренние беды страны: высочайшая за последние десятилетия инфляция, стремительный рост внебрачной рождаемости, "дырявая" южная граница, растущий уровень убийств и преступлений, а также "метастазы откровенно расистской критической расовой теории" и спорные принципы "гендерной идеологии", пишет автор статьи.

По его мнению, США нуждаются в творческом подходе и нестандартном государственном мышлении политиков. Хаммер уверен, что "государственная мудрость" Вашингтона должна быть направлена на создание альянса по сдерживанию Китая. Кроме того, после завершения "Операции Z" американским властям стоит попробовать выстроить долгосрочные отношения с Россией.