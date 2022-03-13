Российский нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Панарин стал первой звездой дня в НХЛ
В матче против "Даллас Старз" он стал автором одной заброшенной шайбы и четырёх результативных передач.
Российский нападающий клуба "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин был признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщается на сайте турнира.
В матче против "Даллас Старз" он стал автором одной заброшенной шайбы и четырёх результативных передач, повторив своё лучшее достижение в лиге. Добавим, что команда Панарина одержала победу со счётом 7:4.
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Второй звездой дня стал Роберт Томас из "Сент-Луис Блюз", набравший четыре балла за результативность. Третьей звездой был признан нападающий "Эдмонтон Ойлерз" Коннор Макдэвид, забивший две шайбы в ворота "Тампа-Бэй Лайтнинг".
Getty Images / David Berding