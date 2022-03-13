Каких спортивных трансляций лишились российские болельщики из-за ситуации на Украине Оглавление Английская премьер-лига "Формула-1" НХЛ НБА Чемпионат Франции по футболу Этапы Кубка мира по биатлону и лыжным гонкам Вводимые против России санкции коснутся не только спортсменов, но и болельщиков, которые не смогут смотреть любимые трансляции. Shutterstock

После начала специальной военной операции на Украине российский спорт столкнулся с огромным количеством санкций. Пострадали в том числе и простые болельщики, которые теперь не смогут увидеть по телевизору целый ряд важнейших соревнований. Лайф рассказывает, каких трансляций лишились наши поклонники спорта за последние дни.

Английская премьер-лига

Вещательный контракт с российской стороной был приостановлен, решение вступило в силу незамедлительно. Оно было принято единогласно. За отказ от показа матчей проголосовали все 20 команд элитного дивизиона чемпионата страны. При этом на трансляциях в России Английская премьер-лига зарабатывает шесть миллионов фунтов стерлингов (7,14 миллиона евро) в год.

"Формула-1"

"Королевские гонки" транслировались на российском телевидении с 1992 года. Накануне телеканал "Матч ТВ" получил уведомление о расторжении соглашения о показе соревнований.



— К сожалению, сезон 2022 года на нашем телеканале показан не будет, несмотря на многолетнее исполнение всех финансовых и маркетинговых обязательств с нашей стороны. Мы сожалеем об этом очередном политизированном шаге со стороны западных коллег и надеемся, что многочисленные поклонники автоспорта в России ещё увидят "Формулу-1" на большом экране и с комментариями нашего голоса гонок — Алексея Попова, — заявил генеральный продюсер "Матч ТВ" Александр Тащин.

НХЛ

1 марта сильнейшая лига мира, где играет более полусотни российских хоккеистов, прекратила трансляции своих матчей на "Матч ТВ", а также на ряде видеосервисов. К тому же была приостановлена работа русскоязычных социальных сетей НХЛ и сайта. Теперь увидеть игру капитана клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина будет крайне затруднительно.

НБА

Аналогичное решение было принято и в НБА. В этой лиге российских баскетболистов сейчас нет, но болельщики всё равно с интересом наблюдали за событиями на американских площадках. Кроме того, канал NBA League Pass отменил все подписки для зрителей из России, а официальный сайт ассоциации стал недоступен в нашей стране.

Чемпионат Франции по футболу

Лига 1 отреагировала на украинские события ещё раньше своих коллег из Англии. Действующий с "Матч ТВ" договор был приостановлен в одностороннем порядке. Российские зрители в ближайшее время не смогут наблюдать за игрой Лионеля Месси, Неймара и Килиана Мбаппе, поскольку "Пари Сен-Жермен", как назло, ещё и из Лиги чемпионов вылетел.

Этапы Кубка мира по биатлону и лыжным гонкам

Здесь немного иная ситуация. Международная федерация лыжного спорта (FIS) и Международный союз биатлонистов (IBU) никак не ограничивали трансляции своих соревнований на территории России. Из-за отстранения российских спортсменов транслировать этапы отказался сам "Матч ТВ". И действительно, без участия наших спортсменов интерес к гонкам резко упал.

Как вы относитесь к уходу с российского ТВ целого ряда международных спортивных трансляций? 0 Ничего страшного, внутрироссийские турниры тоже интересные Жалко, буду скучать по английскому футболу, НХЛ и "Формуле-1" Мне всё равно, ничего из этого не смотрел

Авторы Роман Фейгин