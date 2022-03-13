Аналитики предрекли Европе цены на газ выше $4000 за тысячу кубометров

Аналитики спрогнозировали рекордное подорожание газа в Европе. Директор по исследованиям VYGON Consulting Мария Белова в беседе с РИА "Новости" сообщила, что цена топлива может превысить 4000 долларов за тысячу кубических метров.

Стоимость фьючерсов на данный момент неустойчива. По мнению Беловой, это связано с санкциями Европы в отношении России, поскольку европейский рынок закладывал в котировки вероятность полного прекращения поставок российского газа. Военная операция на территории транзитной страны также увеличивает риски повреждения газотранспортной инфраструктуры.

Аналогичное мнение высказал эксперт "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов. Резкий рост цен, по его мнению, связан с опасениями из-за поставок российского газа в ЕС, где он занимает порядка 40–45% в структуре импорта природного газа. Стоимость может возрасти и в случае обострения санкционной политики или при ухудшении погоды в ЕС, которое спровоцирует увеличение потребления газа из хранилищ, заполненных ниже нормальных уровней для сезона.

Эксперты считают, что быстрый отказ от российского газа невозможен, это признали даже официальные лица ЕС. Поэтому снижение котировок ниже 1000 долларов за тысячу кубометров не ожидается как минимум до конца текущего года.