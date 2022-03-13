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13 марта, 09:31

Агент объяснил, почему Миранчук пропустит ближайший матч "Аталанты"

В текущем сезоне он принял участие в 15 матчах Серии А и отметился двумя забитыми мячами.

Российский полузащитник Алексей Миранчук пропустит ближайший матч "Аталанты" из-за функционального состояния. Об этом "Спорт-Экспрессу" рассказал агент игрока Вадим Шпинёв.

"Непопадание Алексея в заявку на матч против "Дженоа" никак не связано с серьёзной травмой. Совсем скоро "Аталанта" сделает официальное заявление по поводу Лёши. Мирачуку сейчас необходима пауза, клуб это понимает. Политика тут ни при чём, речь идёт совсем не о ней. Причина отсутствия в заявке — функциональное состояние, здоровье Лёши", — заявил Шпинёв.

Фанаты "Аталанты" вывесили баннер с рукопожатием Миранчука и Малиновского

Фанаты "Аталанты" вывесили баннер с рукопожатием Миранчука и Малиновского

Добавим, что в этом сезоне Алексей Миранчук принял участие в 15 матчах чемпионата Италии, в которых отметился двумя забитыми мячами и тремя результативными передачами.

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atalanta.it

Шамиль Гаджиев

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