Агент объяснил, почему Миранчук пропустит ближайший матч "Аталанты"
В текущем сезоне он принял участие в 15 матчах Серии А и отметился двумя забитыми мячами.
Российский полузащитник Алексей Миранчук пропустит ближайший матч "Аталанты" из-за функционального состояния. Об этом "Спорт-Экспрессу" рассказал агент игрока Вадим Шпинёв.
"Непопадание Алексея в заявку на матч против "Дженоа" никак не связано с серьёзной травмой. Совсем скоро "Аталанта" сделает официальное заявление по поводу Лёши. Мирачуку сейчас необходима пауза, клуб это понимает. Политика тут ни при чём, речь идёт совсем не о ней. Причина отсутствия в заявке — функциональное состояние, здоровье Лёши", — заявил Шпинёв.
Добавим, что в этом сезоне Алексей Миранчук принял участие в 15 матчах чемпионата Италии, в которых отметился двумя забитыми мячами и тремя результативными передачами.
atalanta.it