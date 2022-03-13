Агент объяснил, почему Миранчук пропустит ближайший матч "Аталанты"

"Непопадание Алексея в заявку на матч против "Дженоа" никак не связано с серьёзной травмой. Совсем скоро "Аталанта" сделает официальное заявление по поводу Лёши. Мирачуку сейчас необходима пауза, клуб это понимает. Политика тут ни при чём, речь идёт совсем не о ней. Причина отсутствия в заявке — функциональное состояние, здоровье Лёши", — заявил Шпинёв.