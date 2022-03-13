В России запустили глобальную систему для путешествий "Давай"

Компания "Турмашина" (разработчик сервиса бронирования отелей и экскурсий для "Travel. РЖД" и создатель конструктора путешествий на национальном туристическом портале Russia Travel) запустила глобальную платформу "Давай". Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

С помощью нового сервиса можно купить билет, выбрать гостиницу и приобрести уникальные экскурсии от местных поставщиков, не прибегая к помощи сторонних сайтов. В ближайшее время в рамках платформы будет также запущен отдельный сервис бронирования отелей. При этом маршруты постоянно обновляются на основе поведения и предпочтения пользователей.

Стоит отметить, что на российском рынке нет аналогов платформе "Давай", поскольку все существующие сервисы функционируют по принципу агрегирования предложений готовых туров или подбора услуг "билеты плюс проживание" или "билеты, проживание и трансфер".

"Давай" — это отечественный работающий продукт, который имеет потенциал стать площадкой для развития национальной системы бронирования. Общая сумма инвестиций в сервис составила 1,5 миллиарда рублей. К настоящему времени "Турмашина" получила предложения по 23 регионам России, и к 2023 году планируется масштабировать платформу на все регионы России. Заключено уже более 250 партнёрств с региональными туристическими компаниями. Приобрести на сайте сейчас можно более тысячи уникальных экскурсионных предложений.