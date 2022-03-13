Прощальный бой Фёдора Емельяненко будет перенесён из Москвы
Ранее планировалось, что поединок состоится на Красной площади.
Прощальный бой российского мастера смешанных единоборств Фёдора Емельяненко будет перенесён из Москвы на фоне событий на Украине. Об этом заявил глава промоушена Bellator Скотт Кокер.
"В текущем году в Москве точно боя не будет. Мы не собираемся проводить там заключительный поединок Фёдора по понятным причинам. Начинаем искать альтернативные варианты площадок", — отметил Кокер.
Ранее Лайф сообщал, что в октябре прошлого года Емельяненко одержал победу над Джонсоном на первом турнире Bellator в России. Американец получил такую серию ударов в голову, после которой уже не смог продолжать бой.
ТАСС / Валерий Шарифулин