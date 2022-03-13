Прощальный бой Фёдора Емельяненко будет перенесён из Москвы

Прощальный бой российского мастера смешанных единоборств Фёдора Емельяненко будет перенесён из Москвы на фоне событий на Украине. Об этом заявил глава промоушена Bellator Скотт Кокер.

"В текущем году в Москве точно боя не будет. Мы не собираемся проводить там заключительный поединок Фёдора по понятным причинам. Начинаем искать альтернативные варианты площадок", — отметил Кокер.