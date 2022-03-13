Ваагн Хачатрян принёс присягу и вступил на пост президента Армении

Ваагн Хачатрян принёс присягу и официально вступил на пост президента Армении в ходе специального заседания Национального собрания. Трансляцию из здания парламента ведут местные новостные порталы.

"Клянусь быть верным Конституции Республики Армения, при осуществлении своих полномочий быть беспристрастным, руководствоваться только общегосударственными и общенациональными интересами и вложить все свои силы в дело укрепления национального единства", — произнёс Хачатрян, положив руку на специальный экземпляр конституции страны и Евангелие VII века "Вехамор Аветаран".