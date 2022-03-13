Ваагн Хачатрян принёс присягу и вступил на пост президента Армении
Он произнёс клятву, положив руку на специальный экземпляр конституции страны и Евангелие VII века "Вехамор Аветаран".
Ваагн Хачатрян принёс присягу и официально вступил на пост президента Армении в ходе специального заседания Национального собрания. Трансляцию из здания парламента ведут местные новостные порталы.
"Клянусь быть верным Конституции Республики Армения, при осуществлении своих полномочий быть беспристрастным, руководствоваться только общегосударственными и общенациональными интересами и вложить все свои силы в дело укрепления национального единства", — произнёс Хачатрян, положив руку на специальный экземпляр конституции страны и Евангелие VII века "Вехамор Аветаран".
Напомним, 3 марта, парламент Армении избрал президентом страны Ваагна Хачатряна. Известно, что ранее он был министром высокотехнологичной промышленности республики, а также когда-то мэром Еревана. Напомним, 23 января текущего года бывший президент Армении Армен Саркисян сообщил, что уходит со своего поста. Одной из причин этого решения 68-летний политик назвал отсутствие инструментов влияния на радикальные процессы внутренней и внешней политики страны.