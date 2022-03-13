В Италии перевернулся автобус с украинцами, один человек погиб

В Италии перевернулся автобус, в котором находилось более 20 граждан Украины, одна женщина погибла. Об этом сообщил телеканал "Скай-ти-джи 24".

Инцидент произошёл на трассе на севере страны. Уточняется, что остальные пассажиры не получили серьёзных травм, им была оказана медицинская помощь. О причинах случившегося неизвестно, полиция устанавливает обстоятельства ДТП.