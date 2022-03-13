НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
13 марта, 09:13

В Италии перевернулся автобус с украинцами, один человек погиб

Причины произошедшего пока не известны, полиция начала расследование. Пассажирам оказывается медицинская помощь.

В Италии перевернулся автобус, в котором находилось более 20 граждан Украины, одна женщина погибла. Об этом сообщил телеканал "Скай-ти-джи 24".

Инцидент произошёл на трассе на севере страны. Уточняется, что остальные пассажиры не получили серьёзных травм, им была оказана медицинская помощь. О причинах случившегося неизвестно, полиция устанавливает обстоятельства ДТП.

Ранее Лайф писал, что в дорожно-транспортном происшествии с туристическим двухэтажным автобусом в Верхней Баварии (Германия) пострадало 32 человека. Всего было 60 пассажиров.

В Москве Land Cruiser выехал на встречку и влетел в автобус, семь человек пострадали

В Москве Land Cruiser выехал на встречку и влетел в автобус, семь человек пострадали

Обложка ©

Getty Images / Stefano Guidi

Татьяна Миссуми

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров

Layer 1