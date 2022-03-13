Целью ракетного обстрела Эрбиля назвали секретные центры израильской разведки

Иранское агентство Mehr утверждает, что целью ракетного удара по Эрбилю минувшей ночью были два секретных центра израильской разведки "Моссад".

"Согласно некоторым сообщениям, целью ракетного обстрела стали новое здание консульства Вашингтона и два тренировочных центра, которыми управляет разведывательное агентство сионистского режима "Моссад" в Эрбиле", — пишет агентство.

Напомним, что ракетный удар по иракскому городу Эрбиль был нанесён сегодня ночью. Очевидцы в соцсетях делились видеозаписями с моментами взрывов. Сообщалось, что ракеты упали в районе Генконсульства США.