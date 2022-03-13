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Регион
Опубликовано 13 марта 2022, 12:45

"Это новая реальность": Слуцкий заявил, что "Рубин" могут покинуть более двух легионеров

Команда уже лишилась двух иностранных футболистов — Андерса Дрейера и Сеада Хакшабановича.

Казанский "Рубин", который уже покинули два легионера, может лишиться ещё целого ряда иностранных игроков. Об этом заявил главный тренер команды из Татарстана Леонид Слуцкий.

"Я не думаю, что в нашей новой жизни это новости невероятные. Мой прогноз — это всё не ограничится только потерей Хакшабановича и Дрейера. Мы общаемся, понимаем ситуацию внутри команды. Но подробности мы пока оставим внутри. Когда какая-то информация будет официальной, мы её объявим. Это новая реальность, не только мы с ней сталкиваемся", — приводит слова Слуцкого официальный сайт казанцев.

"Рубин" приостановил контракты с футболистами из Дании и Черногории
"Рубин" приостановил контракты с футболистами из Дании и Черногории

Ранее стало известно, что "Рубин" приостановил контракты с двумя иностранными футболистами команды — Андерсом Дрейером и Сеадом Хакшабановичем.

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