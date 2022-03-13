"Это новая реальность": Слуцкий заявил, что "Рубин" могут покинуть более двух легионеров

Казанский "Рубин", который уже покинули два легионера, может лишиться ещё целого ряда иностранных игроков. Об этом заявил главный тренер команды из Татарстана Леонид Слуцкий.

"Я не думаю, что в нашей новой жизни это новости невероятные. Мой прогноз — это всё не ограничится только потерей Хакшабановича и Дрейера. Мы общаемся, понимаем ситуацию внутри команды. Но подробности мы пока оставим внутри. Когда какая-то информация будет официальной, мы её объявим. Это новая реальность, не только мы с ней сталкиваемся", — приводит слова Слуцкого официальный сайт казанцев.