СЭ: Акинфеев в ближайшее время продлит контракт с ЦСКА
Всю свою профессиональную карьеру голкипер выступает в составе армейцев.
Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев продлит контракт с клубом в ближайшее время. Об этом пишет "Спорт-Экспресс".
По данным издания, новое соглашение будет подписано на срок 2+1. Каких-либо других деталей не приводится. При этом действующий контракт закончится после текущего сезона.
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Добавим, что Игорь Акинфеев всю свою профессиональную карьеру выступает за московский ЦСКА. За это время он шесть раз стал чемпионом России, столько же — обладателем кубка страны, семь раз — Суперкубка, а в 2005 году выиграл с армейцами Кубок УЕФА.
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