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13 марта, 09:49

СЭ: Акинфеев в ближайшее время продлит контракт с ЦСКА

Всю свою профессиональную карьеру голкипер выступает в составе армейцев.

Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев продлит контракт с клубом в ближайшее время. Об этом пишет "Спорт-Экспресс".

По данным издания, новое соглашение будет подписано на срок 2+1. Каких-либо других деталей не приводится. При этом действующий контракт закончится после текущего сезона.

"Пусть болельщики не волнуются": Акинфеев заявил, что в скором времени подпишет новый контракт с ЦСКА

"Пусть болельщики не волнуются": Акинфеев заявил, что в скором времени подпишет новый контракт с ЦСКА

Добавим, что Игорь Акинфеев всю свою профессиональную карьеру выступает за московский ЦСКА. За это время он шесть раз стал чемпионом России, столько же — обладателем кубка страны, семь раз — Суперкубка, а в 2005 году выиграл с армейцами Кубок УЕФА.

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ПФК ЦСКА

Шамиль Гаджиев

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