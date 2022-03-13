СЭ: Акинфеев в ближайшее время продлит контракт с ЦСКА

По данным издания, новое соглашение будет подписано на срок 2+1. Каких-либо других деталей не приводится. При этом действующий контракт закончится после текущего сезона.

Добавим, что Игорь Акинфеев всю свою профессиональную карьеру выступает за московский ЦСКА. За это время он шесть раз стал чемпионом России, столько же — обладателем кубка страны, семь раз — Суперкубка, а в 2005 году выиграл с армейцами Кубок УЕФА.