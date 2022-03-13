Боррель заявил о риске третьей мировой войны из-за бесполётной зоны над Украиной
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Фото © ТАСС / EPA / JOHANNA GERON / POOL
Он подчеркнул необходимость соблюдать осторожность для того, чтобы не распространить агрессию на другие страны и особенно избежать конфронтации, которая может перерасти в ядерную битву.
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель уверен в том, что создание бесполётной зоны над Украиной способно привести к началу третьей мировой войны.
"Когда кто-то просит бесполётную зону, это подразумевает способность и готовность сбивать российские самолёты, нарушающие её. <...> Это означало бы расширение конфликта до третьей мировой войны, и очевидно, что мы не хотим этого делать", — заявил в интервью изданию El Periódico Жозеп Боррель.
По его словам, сейчас страны Евросоюза прилагают все усилия, чтобы помочь Украине справиться с российскими военными — например, поставкой в страну оружия и военного снаряжения. Однако Боррель подчеркнул необходимость соблюдать осторожность для того, чтобы не распространить конфликт на другие страны и особенно избежать конфронтации, которая может перерасти в ядерную битву.
Глава дипломатии ЕС указал на то, что санкции против Москвы вводятся не с целью изменить политический режим в стране, а для того, чтобы нанести удар по экономике, поскольку то, что происходит в российской политической системе, — это дело самих граждан РФ.
Ранее Владимир Зеленский назвал сознательным отказ НАТО объявлять Украину "бесполётной зоной". Лидер Незалежной раскритиковал Североатлантический альянс за опасения, что запрет на полёты над страной может вызвать столкновение с Россией. Политолог Александр Гусев назвал слова Зеленского провокацией. По его мнению, ни НАТО, ни Вашингтон не смогут сейчас закрыть небо над Украиной от Военно-воздушных сил России.