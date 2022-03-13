Боррель заявил о риске третьей мировой войны из-за бесполётной зоны над Украиной

Он подчеркнул необходимость соблюдать осторожность для того, чтобы не распространить агрессию на другие страны и особенно избежать конфронтации, которая может перерасти в ядерную битву.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель уверен в том, что создание бесполётной зоны над Украиной способно привести к началу третьей мировой войны.

"Когда кто-то просит бесполётную зону, это подразумевает способность и готовность сбивать российские самолёты, нарушающие её. <...> Это означало бы расширение конфликта до третьей мировой войны, и очевидно, что мы не хотим этого делать", — заявил в интервью изданию El Periódico Жозеп Боррель.

По его словам, сейчас страны Евросоюза прилагают все усилия, чтобы помочь Украине справиться с российскими военными — например, поставкой в страну оружия и военного снаряжения. Однако Боррель подчеркнул необходимость соблюдать осторожность для того, чтобы не распространить конфликт на другие страны и особенно избежать конфронтации, которая может перерасти в ядерную битву.

Глава дипломатии ЕС указал на то, что санкции против Москвы вводятся не с целью изменить политический режим в стране, а для того, чтобы нанести удар по экономике, поскольку то, что происходит в российской политической системе, — это дело самих граждан РФ.