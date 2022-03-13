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13 марта, 10:19
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Политолог Шаповалов усомнился в словах Подоляка о приближении Москвы и Киева к компромиссу

Однако собеседник Лайфа уверен, что на Украине возобладает здравый смысл и власти страны всё-таки пойдут на примирение.

Заявление советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка о том, что переговоры Москвы и Киева приближаются к компромиссу, вызывает сомнения. Позиция России в данном вопросе предельно понятна и ясна, а позицию Украины чётко обозначить сложно, так как разные киевские политики порой делают прямо противоположные заявления, сказал Лайфу политолог, замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

"Мы слышим от разных украинских политиков, в том числе и от президента [Украины Владимира] Зеленского, разные и подчас прямо противоположные мнения и заявления. Причём интервал между противоположными заявлениями президента может быть несколько часов. Поэтому нет ощущения, что позиция украинской стороны сформирована, и того, что эта позиция является самостоятельной. По каждому пункту президент Украины получает инструкции из Вашингтона", — считает политолог.

По его словам, в данной ситуации до компромисса ещё далеко. Однако чем раньше он будет достигнут, тем быстрее конфликт разрешится. Каждый день промедления несёт потери и усиливает гуманитарную катастрофу, отметил Шаповалов. По его мнению, слова Подоляка о том, что Россия меняет свою позицию, далеки от истины. Эксперт выразил уверенность в том, что здравый смысл в Киеве возобладает и он всё-таки выйдет на компромиссную позицию.

В офисе Зеленского сообщили о движении к компромиссу в переговорах с Россией

В офисе Зеленского сообщили о движении к компромиссу в переговорах с Россией

Напомним, что первый раунд переговоров России и Украины из-за "Операции Z" состоялся в Гомельской области Белоруссии 28 февраля и продлился пять часов. Второй раунд прошёл в Беловежской Пуще. Стороны достигли понимания по совместному обеспечению гуманитарных коридоров для эвакуации граждан, доставки продуктов и лекарств. Третий раунд переговоров состоялся 7 марта. В этот раз делегация Киева прилетела на встречу на натовских вертолётах. Когда состоится следующий этап, пока не известно. Лайф следит за развитием событий.

Обложка ©

Офис президента Украины

Кристина Шайдуллина

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