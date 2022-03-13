Политолог Шаповалов усомнился в словах Подоляка о приближении Москвы и Киева к компромиссу

Однако собеседник Лайфа уверен, что на Украине возобладает здравый смысл и власти страны всё-таки пойдут на примирение.

Заявление советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка о том, что переговоры Москвы и Киева приближаются к компромиссу, вызывает сомнения. Позиция России в данном вопросе предельно понятна и ясна, а позицию Украины чётко обозначить сложно, так как разные киевские политики порой делают прямо противоположные заявления, сказал Лайфу политолог, замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

"Мы слышим от разных украинских политиков, в том числе и от президента [Украины Владимира] Зеленского, разные и подчас прямо противоположные мнения и заявления. Причём интервал между противоположными заявлениями президента может быть несколько часов. Поэтому нет ощущения, что позиция украинской стороны сформирована, и того, что эта позиция является самостоятельной. По каждому пункту президент Украины получает инструкции из Вашингтона", — считает политолог.