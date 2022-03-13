Ростовский завод "Алмаз" начнёт выпускать диализаторы для искусственной почки

В Ростовской области на заводе оборонно-промышленного комплекса "Алмаз" началась подготовка к запуску производства фильтров для искусственной почки. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Как уточняется, пациентам с нарушением работы почечной системы необходим регулярный гемодиализ — очищение крови от токсичных веществ и избытка жидкости аппаратом "искусственная почка". И одноразовый фильтр — одна из важных составляющих этой процедуры.

К настоящему моменту изготовлением диализаторов в мире занимаются лишь несколько иностранных предприятий, которые специализируются на подобной продукции. Но теперь производство планируют наладить и в Ростовской области. При этом будут использовать российские материалы и сырьё, которые ничем не уступают зарубежным. Отмечается, что новый проект запускается параллельно с уже налаженным выпуском ультразвуковых, компрессорных и паровых ингаляторов.

"На собственном производстве мы изготавливаем детали корпуса из пластика и резины, монтируем электронные блоки и собираем готовые изделия. Наша продукция конкурентоспособна и сопоставима с лучшими иностранными аналогами, но обладает более привлекательной ценой. Благодаря широкой клиентской базе и активному продвижению на торговых интернет-площадках наши товары можно приобрести на всей территории страны", — сообщил начальник участка производства медицинской техники АО "Алмаз" Виталий Головко.

Он также отметил, что перед стартом производства разработчиков и организаторов проекта ждёт ряд масштабных испытаний — от технических, токсикологических до клинических.