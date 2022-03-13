"Аэрофлот" выполнит спецрейсы для вывоза российских туристов из Шри-Ланки и Египта

Российская авиакомпания "Аэрофлот" организует специальные рейсы из Шри-Ланки, Хургады и Египта для возвращения российских туристов, находящихся за рубежом. Об этом сообщили на сайте перевозчика.

"К перевозке будут приниматься граждане России, имеющие билеты "Аэрофлота" "туда-обратно" с использованным полётным сегментом из РФ", — рассказали в компании.