"Аэрофлот" выполнит спецрейсы для вывоза российских туристов из Шри-Ланки и Египта
Граждане России, имеющие билеты "туда-обратно", смогут прилететь в Москву 14 и 15 марта.
Российская авиакомпания "Аэрофлот" организует специальные рейсы из Шри-Ланки, Хургады и Египта для возвращения российских туристов, находящихся за рубежом. Об этом сообщили на сайте перевозчика.
"К перевозке будут приниматься граждане России, имеющие билеты "Аэрофлота" "туда-обратно" с использованным полётным сегментом из РФ", — рассказали в компании.
Вылет из Коломбо и Шарм-эль-Шейха в Москву пройдёт 14 марта, из Хургады — 15 марта. Оператором рейсов выступит авиакомпания "Россия".
Лайф сообщал, что более 150 тысяч российских туристов могут находиться за границей. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поручил Ростуризму, Минтрансу и МИД организовать вывоз российских туристов из-за рубежа по гуманитарным каналам в связи с закрытием авиасообщения с рядом стран. Позднее "Аэрофлот" анонсировал спецрейс для вывоза россиян из Болгарии. 7 марта авиакомпания организовала вывоз граждан из столицы Мальдивской Республики Мале в Москву. Накануне российский туроператор "Библио-Глобус" завершил программу по вывозу российских туристов из-за рубежа.
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