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13 марта, 10:57

В убийстве модели Гретты Ведлер подозревают её бывшего бойфренда

Молодого человека уже допрашивают следователи. Как ожидается, вскоре СК выйдет с ходатайством об аресте подозреваемого.

<p>Фото © Telegram-канал "<a href="https://t.me/moscownewsagency/44295" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Агентство "Москва"</a></p>

Фото © Telegram-канал "Агентство "Москва"

Задержанным по подозрению в убийстве пропавшей в Москве год назад модели Гретты Ведлер оказался её бывший молодой человек. Он всё это время прятался в Липецке, пишет агентство "Москва".

Как сообщается, молодого человека уже допрашивают столичные следователи. Ожидается, что вскоре СК выйдет с ходатайством об аресте подозреваемого. Труп модели нашли спрятанным в чемодане в багажнике машины в Липецке вчера, 12 марта.

Напомним, в прошлом году знакомый Гретты Ведлер написал заявление в полицию об исчезновении модели. Он рассказал, что мужчина, с которым девушка находилась в близких отношениях, украл у неё 150 тысяч рублей и угрожал смертью в случае обращения в органы. После этого модель переехала жить в отель в Москве.

Тело пропавшей в Москве модели Гретты Ведлер нашли в чемодане в Липецке

Тело пропавшей в Москве модели Гретты Ведлер нашли в чемодане в Липецке

Виктория Дитрих

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