В убийстве модели Гретты Ведлер подозревают её бывшего бойфренда
Молодого человека уже допрашивают следователи. Как ожидается, вскоре СК выйдет с ходатайством об аресте подозреваемого.
Фото © Telegram-канал "Агентство "Москва"
Задержанным по подозрению в убийстве пропавшей в Москве год назад модели Гретты Ведлер оказался её бывший молодой человек. Он всё это время прятался в Липецке, пишет агентство "Москва".
Как сообщается, молодого человека уже допрашивают столичные следователи. Ожидается, что вскоре СК выйдет с ходатайством об аресте подозреваемого. Труп модели нашли спрятанным в чемодане в багажнике машины в Липецке вчера, 12 марта.
Напомним, в прошлом году знакомый Гретты Ведлер написал заявление в полицию об исчезновении модели. Он рассказал, что мужчина, с которым девушка находилась в близких отношениях, украл у неё 150 тысяч рублей и угрожал смертью в случае обращения в органы. После этого модель переехала жить в отель в Москве.