В убийстве модели Гретты Ведлер подозревают её бывшего бойфренда

Задержанным по подозрению в убийстве пропавшей в Москве год назад модели Гретты Ведлер оказался её бывший молодой человек. Он всё это время прятался в Липецке, пишет агентство "Москва".

Как сообщается, молодого человека уже допрашивают столичные следователи. Ожидается, что вскоре СК выйдет с ходатайством об аресте подозреваемого. Труп модели нашли спрятанным в чемодане в багажнике машины в Липецке вчера, 12 марта.