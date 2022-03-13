"Провокации были бы": Биатлонистка Сливко назвала правильным решение сборной России не ехать на этапы Кубка мира

"Если предположить, то, скорее всего, провокации действительно были бы, поэтому, может быть, и правильно, что мы не поехали на этап Кубка мира в Контиолахти. Но возможность выступить у нас оставалась только там — в Эстонию и Норвегию нас всё равно бы не пустили", — заявила Сливко.