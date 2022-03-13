"Провокации были бы": Биатлонистка Сливко назвала правильным решение сборной России не ехать на этапы Кубка мира
Она также заметила, что во время пребывания в Европе наши спортсмены сталкивались с агрессией со стороны иностранных атлетов.
Российская биатлонистка Виктория Сливко назвала правильным решение нашей сборной не ехать на финальные этапы Кубка мира текущего сезона. Её слова приводит ТАСС.
"Если предположить, то, скорее всего, провокации действительно были бы, поэтому, может быть, и правильно, что мы не поехали на этап Кубка мира в Контиолахти. Но возможность выступить у нас оставалась только там — в Эстонию и Норвегию нас всё равно бы не пустили", — заявила Сливко.
Она также рассказала, что во время пребывания наших спортсменов в Европе они сталкивались с агрессией со стороны иностранных атлетов, которая, по её мнению, была абсолютно неправильной.
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Ранее Лайф сообщал, что целый ряд международных спортивных федераций принял решение отстранить россиян от участия в крупных соревнованиях после рекомендаций со стороны МОК. В частности, ФИФА отстранила сборные России и отечественные клубы от международных соревнований, IIHF приостановила членство нашей страны в организации и отняла у РФ право на проведение молодёжного чемпионата мира 2023 года в Омске и Новосибирске. Кроме того, Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских фигуристок от всех международных стартов. Пропустят важнейшие старты и наши волейболисты, баскетболисты, лыжники, биатлонисты и легкоатлеты. 3 марта от участия в пекинской Паралимпиаде отстранили сборную России.
ТАСС / Сергей Бобылев