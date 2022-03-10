"Будем развивать у себя": Политолог заявил, что санкции против спортсменов из РФ могут открыть новые возможности
По его мнению, в сложившихся условиях можно продолжать организовывать турниры с теми странами, которые не поддержали антироссийские ограничительные меры.
Политолог Алексей Ломов в беседе с телеканалом "Санкт-Петербург" выразил мнение, что санкции против российских спортсменов могут помочь развитию спорта внутри нашей страны и открыть для этого новые возможности.
"Я рассчитываю, что мы просто перестроимся и будем развивать спорт у себя, будут проходить чемпионаты России, стран СНГ. У нас достаточно хороших спортсменов для того, чтобы показывать результаты", — отметил Ломов.
Он также заметил, что ограничительные меры дают возможность задуматься о том, как спорт развит внутри страны и что делается для взращивания молодого поколения. При этом политолог уверен, что спорт превратился в индустрию из-за ряда рекламных контрактов, что позволило ему уйти в политику.
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Ранее Лайф сообщал, что целый ряд международных спортивных федераций принял решение отстранить россиян от участия в крупных соревнованиях после рекомендаций со стороны МОК. В частности, ФИФА отстранила сборные России и отечественные клубы от международных соревнований, IIHF приостановила членство нашей страны в организации и отняла у РФ право на проведение молодёжного чемпионата мира 2023 года в Омске и Новосибирске. Кроме того, Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских фигуристок от всех международных стартов. Пропустят важнейшие старты и наши волейболисты, баскетболисты, лыжники, биатлонисты и легкоатлеты. 3 марта от участия в пекинской Паралимпиаде отстранили сборную России.
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