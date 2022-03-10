"Будем развивать у себя": Политолог заявил, что санкции против спортсменов из РФ могут открыть новые возможности

Политолог Алексей Ломов в беседе с телеканалом "Санкт-Петербург" выразил мнение, что санкции против российских спортсменов могут помочь развитию спорта внутри нашей страны и открыть для этого новые возможности.

"Я рассчитываю, что мы просто перестроимся и будем развивать спорт у себя, будут проходить чемпионаты России, стран СНГ. У нас достаточно хороших спортсменов для того, чтобы показывать результаты", — отметил Ломов.