Слуцкий: Прогресс в переговорах с Украиной может перерасти в единую позицию
В ближайшее время возможно и подписание документов, считает участник российской делегации.
Депутат Госдумы РФ, член российской делегации на переговорах между Москвой и Киевом Леонид Слуцкий сообщил о значительном прогрессе в диалоге с Украиной. По его мнению, в ближайшее время это может перерасти в единую позицию.
"Если сравнивать позиции обеих делегаций на переговорах в самом их начале и сегодня, то мы увидим существенный прогресс. По моим личным ожиданиям, этот прогресс может перерасти в самые ближайшие дни в единую позицию обеих делегаций, в документы для подписания", — рассказал он в интервью RT Arabic.
Напомним, что первый раунд переговоров России и Украины в связи с проведением "Операции Z" состоялся в Гомельской области Белоруссии 28 февраля и продлился пять часов. Второй раунд прошёл в Беловежской Пуще. Стороны достигли понимания по совместному обеспечению гуманитарных коридоров для эвакуации граждан, доставки продуктов и лекарств. Третий раунд переговоров состоялся 7 марта. Тогда делегация Киева прилетела на встречу на натовских вертолётах. Накануне в офисе Зеленского сообщили о движении к компромиссу в переговорах с Россией. Там намерены назначить четвёртый раунд встречи после того, как стороны наработают взаимные юридические форматы.