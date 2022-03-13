Слуцкий: Прогресс в переговорах с Украиной может перерасти в единую позицию

Депутат Госдумы РФ, член российской делегации на переговорах между Москвой и Киевом Леонид Слуцкий сообщил о значительном прогрессе в диалоге с Украиной. По его мнению, в ближайшее время это может перерасти в единую позицию.

"Если сравнивать позиции обеих делегаций на переговорах в самом их начале и сегодня, то мы увидим существенный прогресс. По моим личным ожиданиям, этот прогресс может перерасти в самые ближайшие дни в единую позицию обеих делегаций, в документы для подписания", — рассказал он в интервью RT Arabic.