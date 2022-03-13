ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 13 марта 2022, 13:31

Забастовки, коллапс, рост цен: Сенатор Широков объяснил, от чего спас Турцию отказ от санкций против России

Анатолий Широков. Фото © ТАСС / Станислав Красильников

Анатолий Широков. Фото © ТАСС / Станислав Красильников

Он пояснил, что Анкаре удаётся балансировать между жёсткой позицией НАТО и сотрудничеством с Москвой. Такая позиция выгоднее, ведь Запад уже почувствовал всю "прелесть" антироссийских санкций на себе.

Хотя Турция входит в НАТО, она не готова во всём поддерживать политику альянса. Анкара не стала присоединяться к антироссийским санкциям, проявив гибкость своей позиции и не желая навредить собственной экономике. В этом смысле Турция поступила продуктивнее, чем любая из европейских стран, поделился своим мнением с Лайфом член Совета Федерации РФ Анатолий Широков.

"Здесь мы видим проявление нормального мышления, нормального понимания ситуации, которая происходит... Турции удаётся балансировать на противоречиях, связанных с жёсткой позицией коллективного Запада, готового рвать все экономические связи и стрелять себе же в ногу, и с выверенной позицией, которую занимает Россия по поводу создания коллективной безопасности", — пояснил он.

Санкции против России уже аукаются рядовым европейцам резким повышением цен на большинство товаров, забастовками дальнобойщиков и прекращением работы предприятий. Турция не готова попасть в этот котёл вместе со своими западными партнёрами. Её лидер Реджеп Эрдоган вообще недоумевает, почему Запад запрещает даже произведения русских композиторов и писателей — к чему такие гонения, отметил Широков.

Ранее Лайф писал, что турецкий лидер Реджеп Эрдоган назвал проявлением фашизма нападки на русских студентов и деятелей культуры из-за проведения Россией "Операции Z" на Украине по денацификации и демилитаризации. Турция считает такие действия неприемлемыми, они не приносят никакой пользы законной борьбе украинского народа, заметил турецкий президент. Он также сравнил происходящее с охотой на ведьм.

В Минэнерго Турции заявили о нежелании участвовать в санкциях против России
В Минэнерго Турции заявили о нежелании участвовать в санкциях против России
BannerImage
Кристина Шайдуллина
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Санкции против России
  • Турция
  • Комментарии Лайфу
  • Мировая политика
  • Политика
  • Экономика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar