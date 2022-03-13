Забастовки, коллапс, рост цен: Сенатор Широков объяснил, от чего спас Турцию отказ от санкций против России

Он пояснил, что Анкаре удаётся балансировать между жёсткой позицией НАТО и сотрудничеством с Москвой. Такая позиция выгоднее, ведь Запад уже почувствовал всю "прелесть" антироссийских санкций на себе.

Хотя Турция входит в НАТО, она не готова во всём поддерживать политику альянса. Анкара не стала присоединяться к антироссийским санкциям, проявив гибкость своей позиции и не желая навредить собственной экономике. В этом смысле Турция поступила продуктивнее, чем любая из европейских стран, поделился своим мнением с Лайфом член Совета Федерации РФ Анатолий Широков.

"Здесь мы видим проявление нормального мышления, нормального понимания ситуации, которая происходит... Турции удаётся балансировать на противоречиях, связанных с жёсткой позицией коллективного Запада, готового рвать все экономические связи и стрелять себе же в ногу, и с выверенной позицией, которую занимает Россия по поводу создания коллективной безопасности", — пояснил он.

Санкции против России уже аукаются рядовым европейцам резким повышением цен на большинство товаров, забастовками дальнобойщиков и прекращением работы предприятий. Турция не готова попасть в этот котёл вместе со своими западными партнёрами. Её лидер Реджеп Эрдоган вообще недоумевает, почему Запад запрещает даже произведения русских композиторов и писателей — к чему такие гонения, отметил Широков.