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13 марта, 13:28

В Пекине завершились Паралимпийские игры, от которых отстранили сборную России

Победу в общем зачёте одержали хозяева соревнований, завоевавшие 18 золотых, 20 серебряных и 23 бронзовые медали.

В Пекине объявили закрытыми XIII зимние Паралимпийские игры.

Соревнования в китайской столице проходили с 4 по 13 марта. Победу в общем зачёте одержала сборная Китая, которая завоевала 18 золотых, 20 серебряных и 23 бронзовые медали.

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Ранее Лайф сообщал, что российских паралимпийцев отстранили от участия в Паралимпиаде-2022. Поводом для этого стал отказ ряда стран участвовать в одних соревнованиях с россиянами. В Паралимпийском комитете РФ назвали данное решение незаконным и не исключили того, что будут обращаться в суды.

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Getty Images / Alex Davidson / Getty Images for International Paralympic Committee

Шамиль Гаджиев

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