В Пекине завершились Паралимпийские игры, от которых отстранили сборную России

Соревнования в китайской столице проходили с 4 по 13 марта. Победу в общем зачёте одержала сборная Китая, которая завоевала 18 золотых, 20 серебряных и 23 бронзовые медали.

Ранее Лайф сообщал, что российских паралимпийцев отстранили от участия в Паралимпиаде-2022. Поводом для этого стал отказ ряда стран участвовать в одних соревнованиях с россиянами. В Паралимпийском комитете РФ назвали данное решение незаконным и не исключили того, что будут обращаться в суды.