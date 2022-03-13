В Пекине завершились Паралимпийские игры, от которых отстранили сборную России
Победу в общем зачёте одержали хозяева соревнований, завоевавшие 18 золотых, 20 серебряных и 23 бронзовые медали.
В Пекине объявили закрытыми XIII зимние Паралимпийские игры.
Соревнования в китайской столице проходили с 4 по 13 марта. Победу в общем зачёте одержала сборная Китая, которая завоевала 18 золотых, 20 серебряных и 23 бронзовые медали.
Ранее Лайф сообщал, что российских паралимпийцев отстранили от участия в Паралимпиаде-2022. Поводом для этого стал отказ ряда стран участвовать в одних соревнованиях с россиянами. В Паралимпийском комитете РФ назвали данное решение незаконным и не исключили того, что будут обращаться в суды.
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