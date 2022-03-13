"Рубин" приостановил контракт с хорватским защитником Уремовичем
За казанский клуб он выступает с 2018 года, проведя за это время около 100 матчей.
Казанский "Рубин" на своём официальном сайте объявил о приостановке контракта с хорватским защитником Филипом Уремовичем.
"ФК "Рубин" приостановил до лета 2022 года действие контракта с хорватским защитником Филипом Уремовичем", — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что "Рубин" приостановил контракты с двумя иностранными футболистами команды — Андерсом Дрейером и Сеадом Хакшабановичем. По словам главного тренера казанцев Леонида Слуцкого, клуб может столкнуться с уходом ещё нескольких легионеров.
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