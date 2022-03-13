"Дьявольские плоды русофобии": Захарова сообщила о налёте погромщиков на храм РПЦ в Британии

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что погромщики украли из православной церкви Святителя Николая Чудотворца Русской православной церкви в британском Оксфорде ценности и средства, предназначавшиеся для беженцев с Украины.

"Погромщики на рассвете ворвались в церковь Святителя Николая Чудотворца в Оксфорде. Похищены ценности, очень важные для прихожан и местного церковного сообщества. Грабители также забрали деньги, их собирали для беженцев с Украины", — написала Мария Захарова в своём телеграм-канале

Дипломат отметила, что глава МИД Британии Лиз Трасс теперь может быть довольна. Ведь налёт на церковь означает, что запущенная ею лично кампания русофобии и фейков даёт свои "дьявольские плоды" в месте, где ей выдали диплом об образовании.