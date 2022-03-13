Евродепутат из Италии рассказала о роли ЕС в разрастании конфликта на Украине
По мнению Франчески Донато, в большей степени в восстановлении равновесия заинтересована именно Европа.
Итальянский евродепутат Франческа Донато считает, что Евросоюз ответственен за разрастание конфликта вокруг Украины, а западные лидеры не в силах предложить дипломатическое решение для его урегулирования, передаёт ТАСС.
"Необходима серьёзная дипломатическая инициатива, с которой пока не выступили ни ЕС, ни США. Посредничество ожидают от других стран, среди которых Китай. Я считаю, что крайне недальновидно со стороны Запада отдавать это на откуп Китаю, поскольку с геополитической точки зрения в большей степени в восстановлении равновесия заинтересована именно Европа", — заявила евродепутат.
По мнению Франчески Донато, отсутствие нейтральности, рациональности и авторитета сделало невозможным роль европейских лидеров, которые пытаются навязывать неприемлемые для Москвы условия. Кроме того, она отметила, что осуждает ЕС за то, что он только способствовал разрастанию конфликта и подливал бензин в огонь, а посему должен нести ответственность за произошедшее.
Напомним, утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. Лайф следит за развитием событий.
ТАСС / dpa