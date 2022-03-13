Евродепутат из Италии рассказала о роли ЕС в разрастании конфликта на Украине

По мнению Франчески Донато, в большей степени в восстановлении равновесия заинтересована именно Европа.

Итальянский евродепутат Франческа Донато считает, что Евросоюз ответственен за разрастание конфликта вокруг Украины, а западные лидеры не в силах предложить дипломатическое решение для его урегулирования, передаёт ТАСС.

"Необходима серьёзная дипломатическая инициатива, с которой пока не выступили ни ЕС, ни США. Посредничество ожидают от других стран, среди которых Китай. Я считаю, что крайне недальновидно со стороны Запада отдавать это на откуп Китаю, поскольку с геополитической точки зрения в большей степени в восстановлении равновесия заинтересована именно Европа", — заявила евродепутат.