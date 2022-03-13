Экономист Берзон назвал россиянам способ сохранить и приумножить накопленные деньги

Накопленные в рублях деньги следует положить на краткосрочные вклады в банки, так как доходность по депозитам сейчас составляет 20–22 процента годовых. Такого мнения придерживается профессор факультета экономических наук НИУ "ВШЭ" Николай Берзон, пишет "Российская газета". Эксперт подчеркнул, что не стоит переживать и за свои сбережения.

"Несмотря на то что сейчас заморожены долларовые активы Центрального банка, с рублёвыми сбережениями ничего не случится", — отметил Берзон, уточнив, что все валютные накопления россиян также сохраняются, но действует ограничение до десяти тысяч долларов на снятие наличной валюты.