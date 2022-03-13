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13 марта, 14:00

Экономист Берзон назвал россиянам способ сохранить и приумножить накопленные деньги

Он объяснил, куда можно вложить свои средства, чтобы их не потерять, а получить финансовую выгоду.

Накопленные в рублях деньги следует положить на краткосрочные вклады в банки, так как доходность по депозитам сейчас составляет 20–22 процента годовых. Такого мнения придерживается профессор факультета экономических наук НИУ "ВШЭ" Николай Берзон, пишет "Российская газета". Эксперт подчеркнул, что не стоит переживать и за свои сбережения.

"Несмотря на то что сейчас заморожены долларовые активы Центрального банка, с рублёвыми сбережениями ничего не случится", отметил Берзон, уточнив, что все валютные накопления россиян также сохраняются, но действует ограничение до десяти тысяч долларов на снятие наличной валюты.

Ранее Лайф писал, что вложения в золото, китайский юань и подешевевшие акции на фоне исчезновения возможности инвестировать в доллары и евро имеет как свои плюсы, так и минусы.

Финансист Бабин назвал подходящую для краткосрочных и среднесрочных инвестиций валюту

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Pixbay

Татьяна Миссуми

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