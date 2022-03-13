Экономист Берзон назвал россиянам способ сохранить и приумножить накопленные деньги
Он объяснил, куда можно вложить свои средства, чтобы их не потерять, а получить финансовую выгоду.
Накопленные в рублях деньги следует положить на краткосрочные вклады в банки, так как доходность по депозитам сейчас составляет 20–22 процента годовых. Такого мнения придерживается профессор факультета экономических наук НИУ "ВШЭ" Николай Берзон, пишет "Российская газета". Эксперт подчеркнул, что не стоит переживать и за свои сбережения.
"Несмотря на то что сейчас заморожены долларовые активы Центрального банка, с рублёвыми сбережениями ничего не случится", — отметил Берзон, уточнив, что все валютные накопления россиян также сохраняются, но действует ограничение до десяти тысяч долларов на снятие наличной валюты.
Ранее Лайф писал, что вложения в золото, китайский юань и подешевевшие акции на фоне исчезновения возможности инвестировать в доллары и евро имеет как свои плюсы, так и минусы.
Лента новостей
Pixbay