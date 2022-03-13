В США пожаловались на тяжёлую жизнь из-за ситуации на Украине

Повышение стоимости потребительских товаров и топлива в связи с российской "Операцией Z" на Украине вынуждает жителей США принимать непростые решения относительно своего будущего. Об этом передаёт телеканал ABC News.

Уточняется, что цена галлона бензина выросла до 4,33 доллара, что на полтора доллара дороже в сравнении с прошлым годом. Как отмечает СМИ, житель Нью-Йорка, работающий инструктором по вождению, даже пожаловался, что ради экономии топлива ему приходится просить клиентов встречать его по пути.

"Меняются стиль вождения и методы обучения. Я люблю затрагивать каждый аспект, но если вывозить учеников на шоссе, то бензин тратится впустую", — приводит его слова телеканал.

Сложная ситуация затронула многих американцев. Так, мать пятерых детей из Миссисипи потеряла все свои сбережения ещё во время пандемии коронавируса. Теперь ей приходится жить от зарплаты до зарплаты и иногда, по её словам, недоедать.

Вместе с тем жители США выражают своё беспокойство и по поводу так называемой шринкфляции — уменьшения размера упаковки товара при сохранении стоимости. Так, например, производитель туалетной бумаги Charmin Ultra Soft сократил количество листов в рулоне с 264 до 244.