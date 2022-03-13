Силуанов назвал объём замороженных на Западе золотовалютных резервов России

Глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что около 300 млрд золотовалютных резервов Банка России заморожены на Западе в рамках санкций из-за операции на Украине.

"Это примерно половина этих резервов, которые у нас были. У нас общий объём резервов около 640 млрд долларов, около 300 млрд резервов теперь находится в состоянии, в котором мы не можем их использовать", — заявил Антон Силуанов в эфире телеканала "Россия-1" в интервью программе "Москва. Кремль. Путин".