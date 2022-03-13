Силуанов назвал объём замороженных на Западе золотовалютных резервов России
ЦБ было отложено на чёрный день порядка 640 млрд долларов, а теперь примерно половина этих ресурсов не активна.
Глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что около 300 млрд золотовалютных резервов Банка России заморожены на Западе в рамках санкций из-за операции на Украине.
"Это примерно половина этих резервов, которые у нас были. У нас общий объём резервов около 640 млрд долларов, около 300 млрд резервов теперь находится в состоянии, в котором мы не можем их использовать", — заявил Антон Силуанов в эфире телеканала "Россия-1" в интервью программе "Москва. Кремль. Путин".
Лайф ранее сообщал, что значительная часть отложенных на чёрный день 643 млрд долларов резервов ЦБ оказалась заблокирована из-за "Операции Z". Исключение составляют золото на 132,2 млрд долларов и хранящиеся в Китае купленные юани на 70 млрд долларов. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил оперативно подготовить третий пакет мер по противодействию санкциям Запада. В свою очередь российский лидер Владимир Путин отметил, что по экономике РФ наносится массированный удар. Глава государства убеждён, что в конечном итоге данное санкционное давление пойдёт Москве на пользу, "как это было в предыдущие годы".