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13 марта, 12:06

Журналист Альварес: Мбаппе подписал контракт с "Реалом" в конце января

Форвард может присоединиться к "сливочным" уже ближайшим летом, после окончания соглашения с ПСЖ.

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе подписал контракт с мадридским "Реалом" в конце января и летом перейдёт в новый для себя клуб. Об этом сообщает журналист Marca Рамон Альварес.

По данным источника, в "Реале" пока не решили, когда о переходе будет объявлено официально, однако сам футболист предпочитает, чтобы это стало известно по окончании нынешнего сезона.

ПСЖ предложил Мбаппе самый большой контракт в истории футбола с зарплатой 100 млн евро

ПСЖ предложил Мбаппе самый большой контракт в истории футбола с зарплатой 100 млн евро

Ранее Лайф сообщал, что ПСЖ в попытке удержать Мбаппе предложил ему самый большой контракт в истории футбола с зарплатой 100 миллионов евро в год.

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PSG / C.Gavelle

Шамиль Гаджиев

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