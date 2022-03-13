Журналист Альварес: Мбаппе подписал контракт с "Реалом" в конце января
Форвард может присоединиться к "сливочным" уже ближайшим летом, после окончания соглашения с ПСЖ.
Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе подписал контракт с мадридским "Реалом" в конце января и летом перейдёт в новый для себя клуб. Об этом сообщает журналист Marca Рамон Альварес.
По данным источника, в "Реале" пока не решили, когда о переходе будет объявлено официально, однако сам футболист предпочитает, чтобы это стало известно по окончании нынешнего сезона.
Ранее Лайф сообщал, что ПСЖ в попытке удержать Мбаппе предложил ему самый большой контракт в истории футбола с зарплатой 100 миллионов евро в год.
PSG / C.Gavelle