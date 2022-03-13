Обвиняемую в убийстве школьницы в Вологде отправили в психбольницу
Суд принял во внимание, что по результатам судебно-психиатрической экспертизы у женщины установлено психическое расстройство, требующее лечения.
Ульяна Ланская. Фото © VK / Пресс-служба судов Вологодской области
Вологодский городской суд отправил Ульяну Ланскую, обвиняемую в убийстве 9-летней школьницы, в психиатрическую больницу. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов региона.
"Следствие ходатайствовало о переводе Ланской, в отношении которой ведётся производство о применении принудительных мер медицинского характера, в БУЗ ВО "Вологодская областная психиатрическая больница" на срок предварительного расследования, то есть по 18 апреля 2022 года", — сказано в заявлении.
Суд принял во внимание, что у Ланской по результатам судебно-психиатрической экспертизы установлено психическое расстройство, требующее лечения. Женщине также запрещено общение с потерпевшей и свидетелями по уголовному делу, отправление и получение почтово-телеграфных отправлений и использование интернета.
Как сообщал Лайф, девятилетняя девочка пропала 16 октября — вышла утром из дома и не вернулась, однако мать забила тревогу только на следующий день. Следователи проверяли все версии, опрашивали жителей города, родственников, знакомых и педагогов. 18 октября стало известно о гибели ребёнка. Тело обнаружили в квартире страдающей шизофренией Ульяны Ланской, которая успела уехать в Карелию. Там её и задержали. Убийца заманила жертву домой сладостями. В квартире вместе с ними был ещё один ребёнок, однако его подозреваемая отпустила. При этом сама Ланская открестилась от расправы. Родные дети у Ульяны тоже есть, но несколько лет назад её лишили родительских прав. Позднее ей было предъявлено обвинение в совершении убийства.