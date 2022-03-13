Обвиняемую в убийстве школьницы в Вологде отправили в психбольницу

Вологодский городской суд отправил Ульяну Ланскую, обвиняемую в убийстве 9-летней школьницы, в психиатрическую больницу. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов региона.

"Следствие ходатайствовало о переводе Ланской, в отношении которой ведётся производство о применении принудительных мер медицинского характера, в БУЗ ВО "Вологодская областная психиатрическая больница" на срок предварительного расследования, то есть по 18 апреля 2022 года", — сказано в заявлении.