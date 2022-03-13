Глава МИД Турции заявил, что западные санкции против России не решат проблему
Дипломат также подчеркнул, что не собирается закрывать небо над Украиной, это запрещено Конвенцией Монтрё.
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что страна не будет присоединяться к западным санкциям против России в связи с "Операцией Z" на Украине, потому что ограничения "не решат проблему".
"Мы считаем, что санкции не решат проблему", — сказал он на дипломатическом форуме в Анталье в ответ на вопрос относительно позиции Турции по введению санкций против России.
В пример Чавушоглу привёл закрытие воздушного пространства. По его словам, Турция не может пойти на такой шаг в соответствии с Конвенцией Монтрё.
"Это юридическое обязательство", — подчеркнул министр.
Ранее Столтенберг заявил, что НАТО ждёт введения антироссийских санкций от всех союзников. Ограничения против России связаны с тем, что 24 февраля Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Запад уже давно вводит антироссийские ограничения и продолжил бы это делать даже без событий на Украине. Лайф следит за развитием событий.
Getty Images / Halil Sagirkaya / Anadolu Agency