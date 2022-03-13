Глава МИД Турции заявил, что западные санкции против России не решат проблему

Дипломат также подчеркнул, что не собирается закрывать небо над Украиной, это запрещено Конвенцией Монтрё.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что страна не будет присоединяться к западным санкциям против России в связи с "Операцией Z" на Украине, потому что ограничения "не решат проблему".

"Мы считаем, что санкции не решат проблему", — сказал он на дипломатическом форуме в Анталье в ответ на вопрос относительно позиции Турции по введению санкций против России.